Ronaldo in Pirlo na udaru po izpadu Juveta: Za to napako ni opravičila

Izločilni boji Lige prvakov se nadaljujejo z obračunom Paris Saint-Germaina in Barcelone. Studijski del prenosa se v sredo, 10. marca, na Kanalu A in VOYO začne ob 20.30. Bodite z nami.

Toda Juventus je pritiskal do konca in že v enem naslednjih napadov vnovič povedel po zaslugi Adriena Rabiota , "stari dami" pa v napetih zadnjih minutah podaljška ni uspelo doseči gola za napredovanje v četrtfinale. Razplet dvoboja je bil zelo podoben lanskemu obračunu z Lyonom, prav tako je šlo za osmino finala, Cristiano Ronaldo pa je takrat pod taktirko Maurizia Sarrija zelenico zapuščal s sklonjeno glavo.

Kljub zmagi v podaljšku s 3:2 in pritisku do zadnjih sekund Juventusu ni uspelo še enkrat zatresti mreže Porta, ki je v nepozabnem povratnem obračunu osmine finala zdržal za neverjeten podvig. Portugalci, ki so prvo tekmo na domačem stadionu Dragao dobili z 2:1, so tudi tokrat prikazali zelo dobro predstavo, a v drugem polčasu ostali brez izključenega napadalca Mehdija Taremija . Kljub temu so zdržali za podaljšek, ko so z golom Sergia Oliveire s prostega strela dosegli nov zlata vreden zadetek za 2:2.

Pirlo: Še vedno je le marec

"Ne vem, ali so Sarrija odpustili zaradi izpada iz Lige prvakov," je za Sky Sport Italia po tekmi dejal Pirlo. "V tem trenutku sem trener Juventusa in delal bom za večji projekt, ki presega to sezono. Ta sezona je le začetek tega projekta. Imamo mlade igralce, ki rastejo tekmo za tekmo. Mladi igralci so igrali z željo in nepopustljivostjo. Ničesar jim ne moremo reči, dali so vse od sebe. Nisem zadovoljen, da bomo morali ves teden trenirati in ne bomo imeli evropskih tekem, raje bi videl, da bi napredovali v Ligi prvakov. Nekaj dni bo trajalo, da bomo pozabili na ta izpad, a nato bomo morali pogled usmeriti naprej in se poskusiti dvigniti po lestvici Serie A. Še vedno je le marec."

Po tem, ko je v prvem polčasu za vodstvo Porta z enajstih metrov zadel Oliveira, je za preobrat poskrbel razigrani Federico Chiesa, ki je tik pred izključitvijo Taremija (54. minuta) izenačil s fantastičnim strelom pod stičišče vratnice in prečke po podaji Ronalda, nato pa poskrbel za popoln preobrat. Vsega bi bilo konec, če bi (statistično) najkoristnejši igralec tekme Juan Cuadradov enem zadnjih napadov drugega polčasa zadel kaj več kot le prečko, a je šla tekma nato v dramatičen podaljšek.

Capello brez milosti do Ronalda: Za to napako ni opravičila

Oliveira je v 115. minuti, ko je Porto seveda že več kot eno uro igral z deseterico na zelenici, s prostim strelom z več kot 30 metrov presenetil Wojciecha Szczesnyjav vratih Juveta. Žoga je poljskemu vratarju ob strelu po tleh ušla prek črte vrat, nekdanji član Arsenala in Rome pa je nato jasno pokazal, da mu ni bila všeč poteza enega izmed soigralcev v "živem zidu". Šlo naj bi ravno za Ronalda, ki je tako dodal piko na i zelo klavrnim izločilnim bojem, v katerih ni upravičil visokih pričakovanj Juventusovega vodstva in navijačev. Po njegovi selitvi iz madridskega Reala se Torinčanom v treh poskusih ni uspelo prebiti dlje od četrtfinala, izpadli pa so proti "nižjerangiranim" Ajaxu, Lyonu in zdaj še Portu.

Ostro je Juventusov večer opisal legendarni trener Fabio Capello: "Prvi gol na prvi tekmi je darilo, pri drugem je prišlo do velike napake ... Določenih golov enostavno ne smeš prejeti. Nocojšnja enajstmetrovka je novo darilo. (Merih) Demiral je preveč naiven, to je velika napaka. A to se mi zdi še hujše: ko Cristiano Ronaldo skoči in se v živem zidu obrne. Če si v zidu, te ne sme biti strah, da te bo žoga zadela. Za to napako ni opravičila."

Oliveira je za drugi gol na tekmi izkoristil slabo postavljanje Ronalda v 'živem zidu':