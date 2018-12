Ronaldo? Messi? Salah? Rakitić? Kdo je zabil najlepšega v skupinskem delu LP?

Nogometaši, ki so v letošnji sezoni nastopali v skupinskem delu Lige prvakov, so bili znova izjemno razpoloženi. V šestih krogih so skupaj zabili kar 275 golov, kar je nekaj manj kot trije goli na tekmo. Kot vselej, so nekateri bolj izstopali kot drugi. Spodaj smo vam pripravili naš seznam desetih najlepših golov, zmagovalca pa boste z glasovnjem določili bralci, glasujete lahko do 1. januarja. V pomoč vam je tudi video. Uživajte v nogometnih mojstrovinah!

ANKETA Arhiv Kdo je zabil najlepši gol v skupinskem delu Lige prvakov? Mauro Icardi proti Tottenhamu Cristiano Ronaldo proti Manchester Unitedu Nicolas Tagliafico proti AEK-u Ivan Rakitić proti Tottenhamu Angel Di Maria proti Napoliju Milan Pavkov proti Liverpoolu Arjen Robben proti Benfici Mohamed Salah proti Napoliju Leroy Sane proti Hoffenheimu Lionel Messi proti PSV-ju