Ronaldo se vrača na Old Trafford: Vem, da sem lahko primer vsem okoli sebe. Na in izven igrišča

Angleški novinarji, bolje rečeno tamkajšnji tabloidi, se niso zanimali zgolj za napovedi in informacije pred tekmo Manchester United- Juventus. Ronaldoje bil, skupaj z Juventosovimi predstavniki za medije, na to pripravljen. "Vem, da sem lahko vzoren primer vsem. V to sem 100% prepričan. Primer sem lahko tako na igrišču, kot izven njega. Prav zato sem ves čas nasmejan in srečen v življenju. Čast mi je, da igram za fantastičen klub in ker imam izjemno družino. Imam štiri otroke in sem zdrav. Pravzaprav imam vse. Za druge stvari se ne brigam. Odlično se počutim," je Ronaldo zbranim angleškim in tujim novinarjem hitel razlagati na druženju pred tekmo na Old Traffordu.