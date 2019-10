Ronaldo ni bil navdušen: Nobenega vprašanja o Lokomotivi? Neverjetno ...

'Starost je le številka'

Dodal je še, da je njegov dosežek, nedavno je zabil svoj 701. gol v karieri, "že preteklost". Priznal je tudi, da ga "žalosti", ker mediji objavljajo neresnične novice in zatrdil, da se tudi pri 34 letih počuti "bolje kot prej".

"700 golov? To je že preteklost. Želim zabiti še več golov, a zanimajo me uspehi z Juventusom in Portugalsko. Rekordi pridejo skupaj s tem,"je nadaljeval Ronaldo. "Žalosti me, ko se govorijo neresnice, a to je del nogometa in to sprejemam. Vem, da je to tisto, kar se prodaja, a ni tisto najpomembneje: izven nogometa imam družino, otroke in ženo, to je tisto, kar šteje. Osrečuje me zmagovanje na tekmah in to, a mi otroci čestitajo. Prihodnost? Starost je le številka, imeti 34, 35 ali 36 let ne pomeni konca neke kariere. To lahko dokažem z mojimi predstavami, počutim pa se še bolje kot prej."