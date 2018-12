Ronaldo: Nisem obseden z individualnimi lovorikami. Ne verjamete?

Portugalski nogometni superzvezdnik, od letošnje sezone član torinskega Juventusa, pred tem pa dolgoletni igralec madridskega Reala, je v intervjuju za portugalski športni časnik Record povedal marsikaj zanimivega, predvsem pa je zanikal "splošno prepričanje", da je obseden z individualnimi lovorikami. Napovedal je tudi povratek v reprezentanco.

Cristiano Ronaldo je v dresu Juventusa dosegel 14 golov v Serie A in vodi na listi strelcev. Ima še šest asistenc, V Ligi prvakov pa je zabil gol Manchester Unitedu. FOTO: AP

Portugalski športni dnevnik Record je Cristiana Ronalda razglasil za osebnost leta 2018. "Marljivo delam, odrekam se marsičem na vsakem koraku in to vse v želji, da bi bil še nekaj sezon v top formi," je za začetek povedal 33-letni nogometaš Juventusa. "Leto 2019 pričakujem z velikim nestrpnostjo. Z Juventusomimamo visoke cilje na vseh frontah, seveda vezane za osvajanje lovorik. Hočemo prav vse," je bil brez dlake na jeziku Ronaldo, ki je v dresu črno-belih v tej sezoni zabil 14 prvenstvenih golov in ima ob trem še šest asistenc.

Ronaldo vodi na listi strelcev, a se z individualnimi dosežki, kot trdi za Record nikakor ne obremenjuje, kot mnogi pišejo in govorijo. "Kar naj pišejo in govorijo. Nisem obseden s trofejami in individualnimi dosežki. Ne verjamete? Zavedam se, da sem v ekipnem športu in da ničesar ne bi dosegel brez pomoči soigralcev. Edino kar velja so ekipni uspehi, vse ostalo pride posledično," je še dodal izkušeni portugalski napadalec, ki je obljubil, da se bo prihodnje leto vrnil v reprezentanco. "V letu 2019 se bom odzval na vse reprezentančne akcije, seveda če bom zdrav in v dobrem stanju," je portugalskim novinarjem obljubil Ronaldo. Juventus ima na lestvici devet točk prednosti pred prvim zasledovalcem Napolijem, v Ligi prvakov pa ga v osmini finala čaka zahtevno delo proti madridskemuAtleticunašega Jana Oblaka. "Tudi v Serie Ani še nič odločeno. Točkovna prednost je lepa, toda za nami ni niti pol sezone. Moramo nadaljevati v istem ritmu, lepo je, da na Apeninskem polotoku letos sploh še nismo izgubili."





Juventus premočno vodi v Serie A. Na devetnajstih tekmah je podpisal 17 zmnag ob le dveh remijih. V Ligi prvakov je v svoji skupini osvojil prvo mesto in ga v osmini finala čaka madridski Atletico. FOTO: AP