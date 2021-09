Ronaldu prvi gol nove sezone Lige prvakov, Šeško s Salzburgom do remija

V Bernu se je zdelo, da bo večer potekal v znamenju povratnika k rdečim vragom Cristiana Ronalda . Že v 13. minuti se je po fantastični podaji rojaka Bruna Fernandesa vpisal med strelce. Pravzaprav je to bil prvi gol nove sezone Lige prvakov. A zvezdniški večer CR7 je pokvaril kar njegov soigralec Aaron Wan-Bissaka , ki je zaradi grobega starta s podplatom moral predčasno pod prho. Z igralcem manj je bilo delo za Ronalda in soigralce precej oteženo, za nameček je v drugem polčasu ob rezervistu Raphaëlu Varanu izjemno spretno žogo v mrežo poslal kamerunski vezist Nicolas Moumi Ngamaleu. Ko je že kazalo, da se bo tekma v švicarski prestolnici zaključila z remijem, pa je v peti minuti sodnikovega dodatka drugega polčasa po neverjetni napaki ob podaji Jesseja Lingarda vratarju Davidu de Gei pičil ameriški napadalec Jordan Siebatcheu . Rdeči vragi so bili tako na kolenih, Young Boys pa so se razveselili presenetljive zmage v skupini F.

V skupini G je Salzburg z mladim slovenskim napadalcem Benjaminom Šeškom, ki je tekmo začel, gostoval v Andaluziji pri Sevilli in v 13. minuti zapravil najstrožjo kazen prek Karima Adeyemija. V 21. minuti so imeli Avstrijci na voljo novo enajstmetrovko, takrat pa je bil zanesljiv Luka Sučić. Slednji pa je dobil novo priložnost z bele pike v 37. minuti (da, to je bila še tretja enajstmetrovka za RB Salzburg), toda to je tudi on zapravil. V 42. minuti pa so tudi Španci dobili najstrožjo kazen, ki jo je za izenačenje unovčil Ivan Rakitić.

V 47. minuti je bil Šeško, ki je igral do 67. minute, blizu prvemu zadetku v Ligi prvakov, ko je njegov strel iz bližine izvrstno obranil Bono, Sevilla pa je v 50. minuti ostala brez izključenega Youssefa En-Nesyrija, ki je dobil drugi rumeni karton zaradi simuliranja. Številčne premoči Avstrijcem ni uspelo unovčiti, ostalo je pri delitvi točk. Bolj sladka bo točka za domačine, gostje so poleg dveh enajstmetrovk namreč zapravili tudi neverjetno število priložnosti.