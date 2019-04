Ronaldo prvič po devetih letih brez polfinala Lige prvakov

Portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo je med leti 2011 in 2018 vselej igral v polfinalih Lige prvakov. Leta 2010 je nazadnje ostal brez polfinala po porazu Reala z Lyonom, tokrat pa je Juventus izpadel v četrtfinalu proti Ajaxu. Ta je postal prva ekipa zunaj petih najmočnejših evropskih lig, ki se je prebila v polfinale Lige prvakov po letu 2004/05, ko so tam nastopila njihovi rojaki in veliki konkurenti, nogometaši PSV Eindhovna.

Po tekmi je trener Juventusa Massimiliano Allegri stopil v bran Ronaldu, ki je iz Reala v Juventus prestopil za vrtoglavih 117 milijonov evrov, in zanikal, da je njegova ekipa pričakovala, da bo Portugalec sam rešil tekmo. "Ronaldo nam je dal veliko tekom celotne sezone, toda v četrtfinalu Lige prvakov potrebuješ prav vsakega igralca," je po bolečem porazu razlagal Allegri. Ronaldo je sicer zabil na obeh tekmah (tako v Amsterdamu kot Torinu), a sta bila njegova zadetka premalo. "Vedno sem govoril, da je za osvojitev Lige prvakov treba priti v izločilne boje v dobri formi z dobro telesno pripravljenostjo," je opozoril Allegri, ki je izpostavil, da so v taboru Juventusa imeli precej težav pri sestavi ekipe. "Že kar nekaj časa smo v nekakšnem zasilnem izhodu. Tudi tokrat smo pogrešali štiri oz. pet igralcev," je razloge za slabšo formo v zadnjem času skušal ponazoriti Allegri.

TEKMA

Allegri ostaja trener Juventusa tudi v prihodnje

Trener Stare dame Allegri je sicer potrdil, da bo ostal trener Juventusa tudi v prihodnji sezoni, ne glede na (pre)zgoden izpad v elitni Ligi prvakov. "Pred nekaj dnevi sem se srečal s predsednikom (Andrea Agnelli, op. p.) in mu povedal, da bom ostal v Juventusu. Usedli se bomo skupaj z vodilnimi možmi in razmislili glede prihodnosti," je zanikal selitev v druge evropske klube. Kasneje je v pogovoru z novinarji tudi Agnelli potrdil, da bo Allegri nadaljeval z delom na klopi Stare dame. Juventus je sploh prvič v zgodovini kluba v evropskih tekmovanjih izgubil dve domači tekmi v eni sezoni (Manchester United in Ajax).