Ronaldo še vedno pozitiven na koronavirus, izpustil bo še tekmo z Barco

Portugalski nogometaš Cristiano Ronaldoje bil sicer prvič pozitiven na testu novega koronavirusa 13. oktobra, ko je bil na reprezentančnem zboru. Nato je 35-letnik kontroverzno odpotoval iz Lizbone v Torino, upal pa je, da bo test, ki ga je moral opraviti teden dni pred tekmo (če je igralec bil okužen, mora njegov test biti negativen vsaj teden dni pred tekmo, velevajo Uefina pravila), negativen. A Portugalec, ki sicer nima izrazitih simptomov okužbe in karanteno preživlja prav na poseben način, te sreče ni imel, tako da bo moral izpustiti težko pričakovani obračun z nekdanjim velikim rivalom – Barcelono. Posledično to pomeni, da bomo gledalci – prenos tekme bo na Kanalu A in VOYO – prikrajšani za nov spopad dveh najboljših nogometašev zadnjega desetletja – Ronalda in Lionela Messija.