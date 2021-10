Cristiano Ronaldo: Mi smo Man United in nikoli ne obupamo

Izjemen nogometni večer v, kako primerno, manchestrovem "Gledališču sanj". United je v drugem polčasu s fantastično igro nadoknadil zaostanek proti italijanski Atalanti z 0:2, razveselil navijače z zmago (3:2) in sedaj zaseda prvo mesto v skupini F. Odločilni gol je dosegel zvezdnik rdečih vragov Cristiano Ronaldo in znova pokazal, kako izjemen igralec je.

Gledalci so na Old Traffordu videli eno od tistih tekem, ki si jih bodo zapomnili za vse življenje. Seveda bo v precej lepšem spominu ostala navijačem Manchester Uniteda, saj se takšni preobrati na tekmah evropskih "težkokategornikov" dogajajo, a ne prav pogosto. Polne tribune, pet golov in izjemen povratek rdečih vragov, ki so bili videti izgubljeni po prvem polčasu, nato pa vse nadoknadili v drugem polčasu, so zaokrožili izjemen nogometni večer v Manchestru. V drugem polčasu so gostitelji "zabili" tri gole, odločilnega prav povratnik v rdeči dres Cristiano Ronaldo, ki je obenem vrnil nasmešek na obraz (večino tekme je bil precej zaskrbljen) trenerja Gunnarja Oleja Solskjaerja. Nogometaši Uniteda so vse gole dosegli v slabe pol ure v drugem polčasu in obenem skočili na prvo mesto v skupini F po odigranih treh tekmah, ob polčasu so bili namreč še čisto na zadnjem mestu. Portugalski zvezdnik je na Twitterju po tekmi zapisal: "Ja. Gledališče sanj "gori"! Živi smo! Smo Man United in nikoli ne obupamo. To je Old Trafford!"

Trener Solskjaer je bil poln hvale na Ronaldov račun: "Cristiano je fantastičen v situacijah pred golom. Če ga nekdo želi kritizirati zaradi truda in vloženega dela, samo glejte njegovo igro. Glejte, kako teče naokoli." Harry Maguire pa je o Ronaldovem golu dejal: "Gledal sem ga ves čas, bil sem tik za njim. Njegov skok, njegov timing, bil je perfekten strel z glavo. To vidimo vsak dan na treningu, videli smo, koliko golov je že dal v svoji karieri. Bil je na pravem mestu in za nas je bil to odločilni gol v Ligi prvakov."

Kapetan rdečih vragov je bil eden tistih, ki je "vlekel" moštvo in to se mu je obrestovalo z golom in tremi točkami: "To je je moj prvi gol v sezoni in prvi v Ligi prvakov, zato je bil to trenutek, ko sem bil ponosen nase in na mojo družino, ki je gledala tekmo na tribunah. Ustvarili smo si veliko priložnosti v prvem polčasu in vedeli smo, da bo naslednji gol odločilen. Dosegli smo ga, ko smo ga najbolj potrebovali in mislim, da smo si na koncu zaslužili zmago: res smo si otežili delo, a na koncu je to za nas izjemna zmaga."

"Vedno gre za zmagovanje in vsi trdo delamo, da bi bili boljši. Na zadnjih treh ali štirih tekmah smo naredili preveč napak, saj so razlike majhne, vendar se dobro zavedamo, da moramo biti še boljši. Tokrat smo pokazali moštveni duh in tudi navijači so nam s spodbudo ob polčasu in ploskanjem dali vedeti, da verjamejo, kar nam je dalo dodatno samozavest, ki smo jo potrebovali," je še dodal Maguire. "Fantje niso nehali verjeti in so igrali na polno. Nikoli ne podcenjujte igralcev. Igrajo za Manchester United in vedo, da so najsrečnejši na svetu. To je tisto, kar si želi početi na milijone fantov in deklet. Tudi navijači so velik del tega kluba. Tisti, ki so spodbujali igralce, so jim dali samozavest, zato so v tem kotu stadiona najboljši navijači na svetu," pa je na koncu še dodal trener rdečih vragov Solskjaer.