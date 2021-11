Cristiano Ronaldo še enkrat Unitedov 'X' faktor

Če so Atalantini navijači objokovali le eno osvojeno točko na derbiju skupine proti Manchester Unitedu, pa so privrženci rdečih vragov slavili svojega zvezdnika. Cristiano Ronaldo je z dvema goloma, drugim v sodnikovem podaljšku, poskrbel za remi Uniteda na gostovanju in bil izbran za najboljšega igralca tekme. Portugalec je na 11 tekmah v dresu Uniteda dosegel kar devet golov, od tega pet v Ligi prvakov.

Tudi na drugi tekmi obeh tekmecev je kazalo na domačo zmago. Potem ko je Manchester United po preobratu slavil na Old Traffordu, je Atalanta pred svojimi navijači vodila z 1:0 in 2:1 in kazalo je na zanesljive tri točke. Toda "X" faktor je bil, podobno kot na prvi, tudi na drugi tekmi zvezdnik rdečih vragov Cristiano Ronaldo. Že v Manchestru je Portugalec zagotovil zmago Unitedu, tokrat je z dvema goloma soigralcem in trenerju zagotovil remi in pomembno točko v boju za napredovanje v izločilne boje Lige prvakov. Moštva so sicer v skupini F za zdaj odigrala štiri tekme, do konca skupinskega dela jih čakata še dve.

"Bila je težka tekma. Tukaj je vedno zahtevno igrati, vendar smo verjeli do konca. Pomagal sem moštvu, da smo osvojili točko in zelo sem vesel. Nismo obupali in verjeli smo do konca. Na začetku nam je bilo težko, saj je Atalanta na nas vršila precej pritiska," je takoj po tekmi dejal portugalski zvezdnik. "To je za nas dober rezultat. Na koncu smo imeli malce sreče, toda to je nogomet. Še vedno se moramo precej popraviti. Moramo se privaditi drug na drugega, za kar potrebujemo čas. Moramo se izboljšati in biti boljši," je bil na koncu tudi malce kritičen Ronaldo.

icon-expand Veselje Cristiana Ronalda FOTO: AP

Tako je 36-letni Ronaldo dosegel že devet golov na enajstih tekmah v dresu Uniteda, od tega pet (na štirih tekmah) v Ligi prvakov, kar je res izjemna statistika. Ob točki Uniteda na vročem gostovanju pa je bila večina otoških medijev enotnega mnenja, da je Ronaldo znova rešil "kožo" trenerju Oleju Gunnarju Solskjaerju. Slednji se zanesljivo ni pritoževal, tudi on je dobro vedel, kdo je bil prvi mož tekme. "Tesna tekma, vendar Cristiano je enostavno neverjeten. Želiš si, da če pridemo do priložnosti in to v tako težkem položaju, da je on takrat na tistem mestu. Res je fantastičen," je dejal Solskjaer. "To je nogomet, nihče ne sme dvomiti v karakter teh igralcev, ker se nikoli ne predajo in ne obupajo. Morali smo narediti nekaj sprememb in delovalo je," je bil zadovoljen trener Uniteda, saj bi si porazu znova nakopal precej težav, tako pa ima sedaj znova še nekaj časa, da poišče najboljše rešitve. United je trenutno v dobrem položaju, ima enako število točk kot Villarreal (sedem), Atalanta zaostaja za dve in trenutno ji tretje mesto zagotavlja le nadaljevanje evropske sezone v Ligi Evropa. Morda bosta tokratni zapravljeni dve točki na koncu ključni, kar se tiče igranja v zaključni fazi Lige prvakov. Atalanta bi si tokrat zaslužila zmago, tokrat so bili boljši tekmec, a se je obrnilo drugače in upati bodo morali na ugoden razplet.

