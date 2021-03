Kamera posnela pogovor Ronalda in Pepeja: 'Zmagal bom'

"Cristiano Ronaldo se želi vedno meriti z najboljšimi," so zapisali na profilu Lige prvakov, kjer so objavili posnetek zanimivega pogovora med portugalskima reprezentantoma Cristianom Ronaldom in Pepejem. Člana Juventusa in Porta sta se pred letošnjim nastopom na Euru 2020, kjer bosta s Portugalsko branila naslov prvaka, udarila na dveh tekmah izločilnih bojev Lige prvakov, več sreče in znanja pa je pokazal izkušeni branilec, ki se z Ronaldom sicer ni meril vse od njunih skupnih let v portugalskem prvenstvu.

Pepe je z "zmaji" opravil izvrstno delo in Ronalda zadržal pri vsega eni podaji na dveh tekmah, Portugalci pa so na koncu napredovali kljub porazu na povratni tekmi z 2:3, saj so dosegli večje število zadetkov v gosteh. Ronaldo je dve leti starejšemu rojaku, ki je februarja dopolnil že 38 let, med povratnim obračunom dejal, da naj nikar ne zapusti igre, ker se želi zmage veseliti z njim na zelenici.

'Ujeli' tudi odlično posredovanje Pepeja

"Igraj! Zmagal bom s tabo na igrišču. Zmagal bom s tabo na igrišču,"je v prijateljskem pogovoru brazilskemu nogometašu s portugalskim potnim listom dejal Ronaldo.