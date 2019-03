Ronaldovova 'afera Mayorga' spreminja Juventusove načrte

Kot poročajo mediji z Apeninskega polotoka italijanski prvaki v poletnem času ne bodo potovali čez veliko lužo in v ZDA opravili glavni del priprav ter sodelovali na številnih turnirjih z zvezdniškimi tekmeci, kot so to počeli zadnjih nekaj let, pač pa se bodo napotili v Azijo.

"Razlog? Cristiano Ronaldo . Znano je, da je Portugalec še naprej pod preiskavo zaradi domnevnega posilstva Kathryn Mayorga in bi bil lahko v ZDA priveden pred roko pravice. Vodstvo Juventusa ne želi ničesar prepustiti naključju, zato se bodo na nivoju kluba izognili poti v ZDA," sporoča Corriere Dello Sport in napoveduje, da bo stara dama na poletne priprave odpotovala v Azijo.

Mayorga trdi, da jo je 33-letni Portugalec poleti leta 2009 posilil v hotelski sobi v Las Vegasu, potem ko je zavrnila "intimnosti" in vse to, veliko kasneje, prijavila policiji. Leto po dogodku naj bi poskušala doseči izvensodno poravnavo, zvezdnik pa naj bi ji plačal 375.000 dolarjev za molk o dogodku. "Iz tabora Ronalda so že takrat sporočili, da je prišlo do izven sodnega dogovora, toda nekaj let kasneje, se je Američanka premislila," zaključuje Corierre Dello Sport.