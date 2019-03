Ronaldo v bitki s časom: 'Ne skrbi me. Svoje telo poznam do potankosti'

S hat-trickom proti Atleticu je portugalski stroj za zabijanje golovCristiano Ronaldo potrdil, da se vrača v šampionsko formo. Juve je skoraj lastnoročno popeljal do četrtfinala Lige prvakov, nato pa, ne po svoji zaslugi, na tekmi proti Srbiji poskrbel, da je navijačem stare dame zastal dih. Po pol ure igre je 34-letnega napadalca zapeklo v zadnji stegenski mišici. Tako je zahteval menjavo in zapustil igrišče. Videti je bilo, da bo Ronaldo potreboval daljši počitek, a po tekmi je razložil, da poškodba le ni tako huda. "Ne skrbi me. Svoje telo poznam do potankosti. Te stvari se dogajajo, to je nogomet. Igraš in včasih plačaš kazen. Ne skrbi me, saj vem, da bo vse v redu v roku tedna ali dveh," je prepričan 34-letni nogometaš Juventusa.