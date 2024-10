Rose s prstom pokazal na Šeška in prijatelje: Morali bi biti bolj natančni

Kljub dobri igri domačega Leipziga, je Liverpool po zadetku Darwina Nuneza uspel ohraniti vodstvo, predvsem zaradi odličnih obramb vratarja Caoimhina Kelleherja, ki je med vratnicami zamenjal poškodovanega Alissona.

Trener Liverpoola Arne Slot je bil po tekmi zadovoljen z učinkovitostjo svoje ekipe in igro v obrambi. "Igrali smo proti kakovostnemu nasprotniku, a fantje so pokazali borbenost in vztrajnost, kar je prineslo rezultat," je po obračunu na katerem so njegovi varovanci imeli več strelov na gol od domačinov, dejal Slot. Priznal je, da Leipzig v zadnjih trenutkih tekme ni bil daleč od izenačenja, kljub temu pa je bil zadovoljen z dejstvom, da je njegova ekipa zdržala pritisk.