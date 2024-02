Rose: Se ne bojimo, veselimo se nasprotnika in naloge

"Se ne bojimo, veselimo se nasprotnika in naloge. Igramo Ligo prvakov na našem stadionu. To je tisto, kar si želimo. To je to, za kar smo trdo delali v prejšnji sezoni in v skupinskem delu," pred tekmo poudarja Rose, ki se mu je počasi začel tresti trenerski stolček. 47-letnik iz Leipziga se zaveda, kako težko delo čaka njegovo ekipo že na prvi stopnički izločilnih bojev Lige prvakov: "Real Madrid se je v tej sezoni izjemno razvil in postal ena najmočnejših ekip v Evropi. So v izjemno dobri formi in v torek ne bodo igrali stopničko nižje. Vedo, kaj pomeni igrati v Ligi prvakov in jo tudi osvojiti. Mi vemo za njihove kakovosti, toda tudi mi nismo slabi in imamo v svojih vrstah odlične nogometaše. Dali bomo vse od sebe in iskali svoje priložnosti, da si zagotovimo dobro izhodišče pred povratno tekmo."