Šef VAR-a pred finalom v Madridu: Ne želimo biti priljubljeni, le pravični

Roberto Rosetti ima za sabo zelo bogato in tudi uspešno sodniško kariero, v zadnjem obdobju pa se je povsem posvetil VAR-u. Spomini na čas, ko je na travniku delil nogometno pravico, so, kot pravi lepi, a zanimata ga le sedanjost in prihodnost, ko se je (bo) povsem posvetili VAR-u.



Je velika razlika med vašim prejšnjim sodniškim obdobjem in sedaj, ko skrbite za VAR?

Spomini so lepi, a od njih se ne živi. Sodeloval sem na vseh največjih reprezentančnih prireditvah, bil vpet v Ligo prvakov in italijansko prvenstvo, tako da imam bogate izkušnje. Lahko bi rekel, da sem bil srečnež, saj je sodniški poklic tudi moj hobi. A to je moja preteklost, izkušnje pa pridejo prav v moji novi funkciji, ki sem se je lotil zelo resno in zagnano.



Od februarja se sodniki v Ligi prvakov tudi uradno lahko uprejo na VAR. V kolikšni meri in na kašen način je tehnologija spremenila igro?

Velika stvar in še večje priznanje je, da sem šef sodniške komisije za VAR. Delamo na tem, da bi pod okriljem Uefe sodili le najboljši in skrbimo za svetlejšo nogometno prihodnost. VAR je zelo pomemben projekt za nogomet. Najprej za nogomet, nato za sodnike. Cilje je doseči pravilne določitve in se izogniti očitnim napakam. Delamo v smeri pravičnosti. Z veseljem lahko rečemo, da sta v finalu LP ekipi, ki si tudi kar se tiče VAR tehnologije, to zaslužita. Radi bi zagotovili pravičnost. Ne želimo biti priljubljeni, pač pa pravični.



Lahko na kratko opišete in razložite, kako sistem deluje? Sodnik nekaj spregleda in potem vskočite vi, z VAR-om. Kako lahko reagirate tako hitro. Iz kolikšnih zornih kotov si lahko ogledate posamezno (kočljivo) situacijo?

Vse zadetke, najstrožje kazni in rdeče kartone vzamemo pod drobnogled. Pogledamo jih iz vsaj štirih zornih kotov. Pomembno je tudi, da so, če je to potrebno, s kartoni kaznovani pravi nogometaši, da ne pride do pomote. Če povzamem, je osnovna naloga tehnologije, da s izognemo očitnim napakam, da ničesar pomembnega ne spregledamo. In ko glavni sodnik nečesa ni videl ali je spregledal, potem mu priskoči na pomoč VAR.