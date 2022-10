Rüdiger izenačenje v sodnikovem podaljšku plačal z okrvavljeno glavo

Šahtar Doneck je na Poljskem gostil branilca naslova Lige prvakov in vodilno ekipo v skupini madridski Real. Španci so bili v vlogi favorita, toda dolgo je kazalo, da bodo doživeli prvi poraz v tem tekmovanju. Tekma v Varšavi se je končala z remijem (1:1), Ukrajinci so povedli v 46. minuti, ko je zadel Oleksandr Zubkov , Madridčanom pa je točko zagotovil Antonio Rüdiger v sodnikovem podaljšku v 95. minuti.

V izdihljajih tekme je tako le prišla rešitev, galaktiki pa so si z priborjeno točko že zagotovili osmino finala. Real ostaja na vrhu skupine H z desetimi točkami, Šahtar je tretji s petimi točkami. Real in Manchester City sta trenutno edini ekipi v konkurenci, ki sta si že zagotovili izločilne boje v Ligi prvakov. V tej zadnji akciji je Toni Kroos poslal sijajen predložek na glavo Antonia Rüdigerja , žoga se je ob levi vratnici odbila v gol mimo vratarja Anatolija Trubina .

Kot poročajo, je bilo potrebnih 20 šivov, da so zaprli rano, a kot je videti, je nemški nogometaš izjemno trdoživ, saj se je javil na Twitterju in kasneje delil tudi fotografijo z veliko obvezo na letalu ob vrnitvi v Madrid.

Rüdiger jo je precej hudo skupil v bližnjem srečanju z vratarjem Šahtarja, kar je razvidno tudi iz posnetka. Ob posredovanju vratarja je dobil močan udarec v glavo in za nekaj trenutkov obležal na igrišču. Krvavitev je ustavil eden od klubskih uslužbencev, nato pa so mu rano morali oskrbeti.

Trener Madridčanov Carlo Ancelotti je na temo gola in poškodbe branilca dejal: "Rüdiger ima rano na obrazu, vendar je pri zavesti, govori in se smehlja. Zadnjih pet minut smo postavili Rüdigerja v konico napada, ker smo izvajali veliko predložkov in on je skupaj z Militaom naš najboljši strelec pri udarcih z glavo."

"Nocoj smo igrali zelo slabo, a to se v nogometu lahko zgodi. Tekma je bila v prvem polčasu precej pod nadzorom, igrali smo bolj po sredini kot širini. Nato nam je delo otežil njihov gol takoj na začetku drugega polčasa, trpeli smo tudi v njihovih hitrih protinapadih. Uspeli so poiskati nekaj praznega prostora na strani, kjer sta bila Valverde in Rodrygo. Pomembno je, da nikoli ne obupaš, ko ti ne gre, in se boriš do konca. Vesel sem, da sem prišel v osmino finala, saj lahko samo ekipe, ki se uvrstijo v osmino finala, osvojijo Ligo prvakov," je bil po tekmi mešanih občutkov italijanski trener.