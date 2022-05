Rumena podmornica v lovu na (mali) čudež

Stadion El Madrigal gosti povratno tekmo polfinala nogometne Lige prvakov med domačim Villarrealom in Liverpoolom. Rumeno podmornico proti rdečim iz Liverpoola čaka težka naloga, saj so Španci v gosteh izgubili z 0:2 ob dokaj obrambno naravnani igri. Tokrat trener Villarreala Unai Emery napoveduje drugačen, konkretnejši pristop. Na prvi tekmi je Pervis Estupinan dosegel avtogol, končni izid pa je postavil Sadio Mane. Prenos na Kanalu A in VOYO od 20.30. Finale bo 28. maja v Parizu.

