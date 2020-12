Rummenigge obupal nad Alabo

Možnosti, da David Alaba podaljša pogodbo z Bayernom, so sila pičle. To je potrdil izvršni direktor kluba Karl-Heinz Rummenigge: "Bayern je naredil vse, kar je bilo mogoče, da bi sklenili dogovor. Opravili smo veliko razgovorov, vendar smo želeli odgovor do konca oktobra. To se ni zgodilo in ne vem, če se bomo vrnili k pogajanjem."

Avstrijski nogometaš očitno želi zamenjati klub in kot nova destinacija se največkrat omenja madridski Real, kot kaže, pa sta aktualna tudi londonski Chelsea in pariški PSG. "Želim biti jasen in lahko povem, da je naša ponudba pokazala, da ga cenimo, vendar je ni sprejel,"je Rummenigge še povedal v izjavi za Daily Mail.

"Ničesar ne vem o njegovi selitvi v Real Madrid. Sam se lahko od 1. januarja dalje prosto dogovarja, s komerkoli si želi,"je še dejal nekdanji nemški reprezentant. Alabi namreč pogodba poteče poleti prihodnje leto.