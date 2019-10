Rummenigge priznava: Z odstavitvijo Ancelottija smo storili napako

Čeprav je za Nikom Kovačem na trenerski klopi Bayerna dokaj uspešna lanska sezona, v kateri je osvojil obe domači lovoriki (nemško državno prvenstvo in pokal) - v elitni ligi prvakov pa je v osmini finala izpadel proti kasnejšemu zmagovalcu Liverpoolu -, je pri nekaterih vidnejših članih izvršnega odbora kluba še vedno prisoten cmok v grlu zaradi določenih preteklih odločitev.



Tako je dolgoletni izvršni direktor bavarskega velikana Karl-Heinz Rummenigge v nedavnem pogovoru z nemškimi mediji priznal, da obžaluje odločitev o odstavitvi sicer uspešnega italijanskega stratega Carla Ancelottija pred dobrima dvema letoma. "Po prvi sezoni 2016/17, ki je bila z vseh zornih kotov zelo uspešna in posledično zadovoljujoča za vse nas, pa je že na začetku druge pošteno zaškripalo. Zvrstili so se določeni nepričakovani porazi, moštvo je bilo psihično načeto, zato smo se morali v klubu pravočasno odzvati. Še posebej boleč je bil poraz v skupinskem delu lige prvakov na gostovanju v Parizu, kjer smo klonili z 0:3 brez izstreljenega naboja. Športni direktor Hasan Salihamidžić in moja malenkost sva morala čimprej sklicati sestanek s Carlom in se pogovoriti o nadaljnjih korakih," je svoj pogled na sodelovanje z izkušenim Italijanom podal Rummenigge, ki je v nadaljevanju pogovora vendarle priznal, da je bila omenjena odločitev morda sprejeta v preveliki naglici.