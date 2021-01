Rummenigge: Uefa razmišlja o tednu nogometa

Kot je še dejal Karl-Heinz Rummenigge , pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) po lanski uspešni premieri zdaj razmišljajo o razširjeni končnici in pri tem nekoliko posnemajo dobre prakse iz ameriškega nogometa oziroma Super Bowla. Uefa je lani zaradi pandemije novega koronavirusa organizirala zaključni turnir v Lizboni, ki ga je Rummenigge označil za izredno vznemirljiv koncept tekmovanja. Četrtfinale in polfinale sta potekala na izpadanje, krona je bil finale, s katerim je bil seveda nadvse zadovoljen, saj je naslov pripadel Bavarcem.

Povsem zadovoljen Rummenigge z zdajšnjim formatom Lige prvakov ni. Ocenjuje, da skupinski del "postaja malce dolgočasen". Bayern se je letos na primer že po uvodnih štirih krogih prebil v osmino finala in pravega žara na zadnjih dveh tekmah ni bilo več. Kot pravi, naj bi se tudi pri Uefi že ukvarjali z morebitnimi spremembami.

Liga prvakov se na Kanal AinVOYOvrača s februarskimi in marčevskimi prvimi tekmami osmine finala. Začnemo 16. februarja z dvobojem med Barcelono in lanskim poraženim finalistom "lizbonskega mehurčka" Paris Saint-Germainom, dan kasneje pa se bosta udarila Porto in Juventus. Močno slovensko obarvan bo naslednji teden s tekmama Atletico Madrida z Janom Oblakomin Atalante, pri kateri spet blesti Josip Iličić. Kranjčan, ki zardi osebnih težav lani v Lizboni ni igral, ko so Bergamčani izpadli proti PSG, se bo tokrat s soigralci 24. februarja prvič udaril z Real Madridom, medtem ko Realove mestne tekmece z Oblakom v vratih čaka londonski Chelsea (25. februar).