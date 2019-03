Nogometni velikani poleti na treh celinah

Turnir bo tudi letos potekal na kar treh celinah. Poleg Severne Amerika in Azije bodo tri tekme pripadle tudi Evropi. Na njem bo sodelovalo 12 ekip, 6 manj kot lani, ko se je za lovoriko udarilo 18 moštev. Chivas iz Guadalajare bo letos edini neevropski klub. Prav Mehičani pa bodo turnir tudi odprli, in sicer v Čikagu, ko se bodo 16. julija udarili z italijansko Romo. Prvi evropski obračun bo na sporedu dan kasneje, v Los Angelesu bosta moči merila Arsenal in Bayern Munich. 24. julija bodo na svoj račun prišli oboževalci italijanskega nogometa. V derbiju D'Italia se bosta udarila Juventus in Inter. Dva dni pozneje bomo priča tudi prvemu madriskemu derbiju v zgodovini, ki ne bo potekal na evropskih tleh. Jan Oblak bo Zidanovemu Realu na sproti stal v New Jerseyju, na stadionu MetLife. V sklepni fazi tekmovanja se bo turnir vrnil na staro celino. V dvoboju ekip, ki se lahko pohvalita s skupno kar desetimi lovorikami v Ligi prvakov, bo Manchester United v Cardiffu pričakal Milan. Tottenhamov novozgrajeni stadion bo dan kasneje gostil tekmo med domačimi Spursi in Nerazzurri iz Milana. Zadnja tekma turnirja pa se bo odvila 10. avgusta v Stockholmu, ko bo na sporedu ponovitev dramatičnega para osmine finala Lige prvakov iz letošnje sezone. Udarila se bosta Atletico Madridin Juventus.