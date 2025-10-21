Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Sabotaža? Atleti ostali brez tople vode na Emiratesu

London, 21. 10. 2025 08.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
13

Redek prizor pred tekmo tretjega kroga Lige prvakov na Emirates Stadiumu med domačim Arsenalom in madridskim Atleticom. Gostje iz španske prestolnice so namreč po zadnjem treningu pred tekmo brez tuširanja jezno zapustili stadion topničarjev. V garderobah ni bilo tople vode, zato so morali igralci Atletica v trening opremi naravnost v avtobus in so se lahko osvežili šele v hotelu ... Iz tabora Atletov jasna in glasna sporočila, da so gostitelji namenoma poskrbeli za "diverzijo". Obračun nogometnih velikanov nocoj v prenosu na Kanalu A in VOYO. S studijskim delom začnemo točno ob 20.30.

Arsenal - Atletico Madrid
Arsenal - Atletico Madrid FOTO: VOYO
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje nogometna Liga prvakov. Arsenal in Atletico Madrid danes zvečer v prenosu na Kanalu A in VOYO igrata derbi tretjega kroga skupinskega dela, a dogajanje na Emiratesu med, oziroma bolje rečeno po treningu madridske ekipe je povzročilo precejšnjo razburjenje.

Preberi še Arteta: Želijo zmagati, imajo trofeje, mi si seveda želimo enako

Glavna tema pred nocojšnjo tekmo ni nogomet, temveč dogodek s treninga Atletica na Emiratesu. Igralci španskega kluba so vidno nezadovoljni in zmedeni zapustili stadion, kmalu pa je postalo jasno tudi zakaj – po treningu se niso mogli oprhati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po poročanju madridske Marce na stadionu Emirates ni bilo tople vode, zato so morali igralci Atletica v trening opremi neposredno na avtobus in so se lahko normalno osvežili šele v hotelu. 

Preberi še Novost v Ligi prvakov: od leta 2027 z otvoritveno tekmo

Incident je povzročil burne odzive v taboru madridskega kluba, ki je celo vložil uradno pritožbo pri UEFA, saj menijo, da so takšne napake nesprejemljive na elitni ravni evropskega nogometa. "Še več, iz tabora Atletov prihaja razmišljanje, da so gostitelji vse skupaj načrtovali in, da je prišlo do namerne sabotaže," pa piše madridski AS

Arsenal - Atletico Madrid
Arsenal - Atletico Madrid FOTO: VOYO
nogomet liga prvakov atletico arsenal
Naslednji članek

Arteta: Želijo zmagati, imajo trofeje, mi si seveda želimo enako

KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Influencer
21. 10. 2025 10.43
razvajene ritke hitro pozabljajo da jih večina prihaja iz zelo revnih druzin pa da ko so bili mali so se lahko kopali enkrat na teden in jedli suhi kruh
ODGOVORI
0 0
Koronavirusovec
21. 10. 2025 10.14
+1
ko js pridm iz fitnesa prešvican kot konj je mrzla voda ravno malo prehladna, tako da če te tipi bi na treningih kaj delali in ne zabušavali, se jim mrzla voda ne bi zdela premrzla
ODGOVORI
2 1
Ajoj23
21. 10. 2025 10.40
Ne paše vsem hladna voda po aktivnosti
ODGOVORI
0 0
Masai_Mara
21. 10. 2025 10.06
+0
To je noro česa vse se poslužujejo klubi..Kazen bi morala slediti.
ODGOVORI
2 2
Koronavirusovec
21. 10. 2025 10.12
+0
če se kot športnik ne moraš stuširat pod mrzlo vodo, si ne zaslužiš biti viden kot športnik
ODGOVORI
2 2
tom74
21. 10. 2025 10.04
Wim Hof metodo brezplačno
ODGOVORI
0 0
Koronavirusovec
21. 10. 2025 09.56
+2
jaz ne vem kdaj sem se tuširal na plažah s toplo vodo in to kot otrok, tukaj pa odrasli tipi ko naj bi bili prešvicani po treningu jamrajo se tuširat z mrzlo vodo, svašta kok so ratal športniki v skupinskih športih mehkužni
ODGOVORI
4 2
Koronavirusovec
21. 10. 2025 09.57
-2
mogoče so pa tudi treningi tako bolj za slikanje, ko nobeden ne zašvica
ODGOVORI
1 3
Koronavirusovec
21. 10. 2025 09.53
+0
ne bi se jim bilo treba stuširati v hotelu, če nebi imeli te izbire, bi se stuširali tudi na stadionu
ODGOVORI
1 1
drimtim
21. 10. 2025 09.45
+1
Saj jim bodo z obrestmi vrnili zvečer.
ODGOVORI
3 2
omega _v6
21. 10. 2025 09.37
+2
V tem primeru bi morala UEFA naložiti Arsenalu miljonsko kazen!! Le kako jih ni sram?? Je pa jasno,da Angleži ne poznajo sramu!!
ODGOVORI
4 2
borjac
21. 10. 2025 09.26
+5
Ali je to vaška liga ali liga prvakov kjer se vrtijo milijarde ?? na vasi zmanjka tople vode , ali jo porabijo ali pa imajo premajhen bojler , pri milijarderjih se kaj takega ne sme zgoditi .
ODGOVORI
7 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306