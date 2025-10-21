Sabotaža? Atleti ostali brez tople vode na Emiratesu

Redek prizor pred tekmo tretjega kroga Lige prvakov na Emirates Stadiumu med domačim Arsenalom in madridskim Atleticom. Gostje iz španske prestolnice so namreč po zadnjem treningu pred tekmo brez tuširanja jezno zapustili stadion topničarjev. V garderobah ni bilo tople vode, zato so morali igralci Atletica v trening opremi naravnost v avtobus in so se lahko osvežili šele v hotelu ... Iz tabora Atletov jasna in glasna sporočila, da so gostitelji namenoma poskrbeli za "diverzijo". Obračun nogometnih velikanov nocoj v prenosu na Kanalu A in VOYO. S studijskim delom začnemo točno ob 20.30.