Sabotaža? Atleti ostali brez tople vode na Emiratesu

Po reprezentančnem premoru se nadaljuje nogometna Liga prvakov. Arsenal in Atletico Madrid danes zvečer v prenosu na Kanalu A in VOYO igrata derbi tretjega kroga skupinskega dela, a dogajanje na Emiratesu med, oziroma bolje rečeno po treningu madridske ekipe je povzročilo precejšnjo razburjenje.
Glavna tema pred nocojšnjo tekmo ni nogomet, temveč dogodek s treninga Atletica na Emiratesu. Igralci španskega kluba so vidno nezadovoljni in zmedeni zapustili stadion, kmalu pa je postalo jasno tudi zakaj – po treningu se niso mogli oprhati.
Po poročanju madridske Marce na stadionu Emirates ni bilo tople vode, zato so morali igralci Atletica v trening opremi neposredno na avtobus in so se lahko normalno osvežili šele v hotelu.
Incident je povzročil burne odzive v taboru madridskega kluba, ki je celo vložil uradno pritožbo pri UEFA, saj menijo, da so takšne napake nesprejemljive na elitni ravni evropskega nogometa. "Še več, iz tabora Atletov prihaja razmišljanje, da so gostitelji vse skupaj načrtovali in, da je prišlo do namerne sabotaže," pa piše madridski AS.
