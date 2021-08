Kovač verjame v preobrat: Tokrat bomo morali biti pri stvari od prve minute

"Na prvi tekmi smo bili od 20. minute naprej boljši tekmec. Dominirali smo in si ustvarjali priložnosti, a tokrat bomo morali biti pri stvari že od prve minute," je ključ do uspeha na vselej neugodnem gostovanju v Ukrajini (tekma bo sicer v Harkovu, ne v Donecku, kjer Šahtar zaradi vojnih razmer že nekaj časa ne igra svojih tekem) izpostavil strateg Monaca Kovač.

Junak obračuna v Kneževini je bil Brazilec Pedrinho , ki je po samostojnem preigravanju edini zadetek dosegel v 19. minuti. Pred tem so bili ukrajinski gostje občutno boljši nasprotnik, po danem golu pa je niti igre v svoje roke vzel Monaco, ki pa kljub temu ni uspel priti do zadetka. Trener Niko Kovač se nadeja, da bo tokrat drugače, izpostavil pa je, da bo zelo pomemben že vstop v srečanje.

Kljub slabi formi v zadnjem času Francozi nikakor niso vrgli puške v koruzo. "Čaka nas prava borba. Želimo si pokazati pravi obraz našega kluba. Ne tisto, kar kažemo v domačem prvenstvu, ampak tisto, kar smo pokazali proti praški Sparti in v zadnjih 70 minutah tekme proti Monacu. Nikoli ne bom obupal in verjamem, da tudi moji nogometaši ne."

Niso vajeni igranja na tri dni, a to ne sme biti izgovor

Izkušeni branilec Djibril Sidibe je na novinarski konferenci poudaril, da s soigralci nimajo česa izgubiti. "Da, drži. To bo najpomembnejša tekma sezone doslej. Lani nam je uspelo, izpolnili smo sanje. Tudi tokrat nam lahko uspe. Zaostajamo le za zadetek, vse je še odprto in nimamo česa izgubiti. A morali bomo biti agresivni in pokazati, iz kakšnega testa smo. Pripravljeni smo na bitko," je povedal prekaljeni Francoz.

Na vprašanje, kje tičijo razlogi za skromno formo v zadnjih tednih, je odgovoril: "Večina igralcev ni vajena igrati na vsake tri dni, a to ne sme biti izgovor. Začetek sezone se ne sklada z našimi željami in na nas je, da to situacijo čim prej popravimo. V sredo bomo pokazali vso motivacijo, morali pa bomo dvigniti nivo naših predstav v zadnjem času."