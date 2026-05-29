Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Šajn petič zapored kontrolor sojenja na finalu LP, sodniška piščalka Nemcu

Budimpešta, 29. 05. 2026 11.07 pred 44 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Vlado Šajn

Finale, ki ga bo z glasbenim nastopom odprla skupina The Killers, himno tekmovanja pa bo zaigral priznani madžarski pianist Adam György, bodo na objektu z več kot 67.000 sedišči sodili Nemci na čelu z Danielom Siebertom. Kontrolor sojenja bo že petič Slovenec Vlado Šajn. Prenos sobotnega spektakla od 17. ure naprej na POP TV in VOYO.

Več videovsebin
  • Iz 24UR: Navijači v Budimpešti že v nizkem startu pred finalom Lige prvakov
    04:53
    Iz 24UR: Navijači v Budimpešti že v nizkem startu pred finalom Lige prvakov
  • Iz 24UR: Selektor slovenske izbrane vrste Boštjan Cesar o finalu Lige prvakov
    02:36
    Iz 24UR: Selektor slovenske izbrane vrste Boštjan Cesar o finalu Lige prvakov
  • Iz 24UR: Veliki finale Lige prvakov letos gosti Budimpešta
    03:36
    Iz 24UR: Veliki finale Lige prvakov letos gosti Budimpešta
  • Iz 24UR: Andraž Hočevar že osmič na finalu Lige Prvakov
    02:19
    Iz 24UR: Andraž Hočevar že osmič na finalu Lige Prvakov
  • Iz 24UR: Zlatko Zahović pred finalom Lige prvakov
    02:47
    Iz 24UR: Zlatko Zahović pred finalom Lige prvakov

Častni predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) Vlado Šajn bo na sobotnem finalu 34. sezone Lige prvakov v Budimpešti, ko se bosta pomerila PSG in Arsenal, še petič opravljal naloge kontrolorja sojenja na finalni tekmi najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi. 

Preberi še Uefa nič ne prepušča naključju, pripravljeni tudi na črn scenarij

Spomnimo, da je vodja VAR izobraževanja sodnikov v impozantni karieri mednarodno priznanega strokovnjaka doslej analiziral sojenje na desetih finalnih tekmah Evropske nogometne zveze Uefa.

Vlado Šajn
Vlado Šajn
FOTO: Uefa.com

Doslej je bil namreč štirikrat v vlogi kontrolorja sojenja na finalni tekmi Lige prvakov (2005, 2012, 2018, 2020), trikrat v finalu Evropske lige (2002, 2019, 2024) ter po enkrat na finalni tekmi Konferenčne lige (2023), finalu zaključnega turnirja Lige narodov in evropskem Superpokalu (oboje 2025). 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenski sodniški ekspert bo v soboto pri naših vzhodnih sosedih v madžarski prestolnici pod drobnogled vzel nemško sodniško ekipo, ki jo bo na finalnem obračunu med Paris Saint-Germainom in Arsenalom v Budimpešti vodil 42-letni Daniel Siebert iz Berlina (FIFA od 2015). Šajn bo v mestu na obeh bregovih Donave še tretjič ocenjeval sojenje nemškega delivca pravice, katerega arbitražo je prvič analiziral 15. septembra 2021 v Milanu na tekmi Inter – Real Madrid in nazadnje 13. aprila 2022 v Madridu na dvoboju Atletico – Man City.

Preberi še Madžarski nacionalni ponos, na katerem bi se lahko tudi teklo

Prenos s Puskas Arene s kapaciteto 67.215 sedežev, ki je bilo prizorišče finala evropskega superpokala 2020 (Bayern – Sevilla), štirih tekem Eura 2021 vključno z osmino finala Nizozemska – Češka in na katerem je slovenska nogometna reprezentanca 28. marca letos proti Madžarski odigrala prvo tekmo pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja, se bo začel v soboto ob 17. uri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot zanimivost omenimo, da je Vlado Šajn v tekoči sezoni opravljal naloge analitika sodniških odločitev tudi na prvi tekmi za evropsko lovoriko aktualne sezone, ko sta se 13. avgusta 2025 v Udinah za Uefa Superpokal pomerila Paris Saint-Germain in Tottenham, tokrat pa bo ocenjeval sojenje francosko-angleškega obračuna za najprestižnejšo klubsko lovoriko.

Daniel Siebert
Daniel Siebert
FOTO: Profimedia

Nemcu pripadla čast soditi finale

Finale, ki ga bo z glasbenim nastopom odprla skupina The Killers, himno tekmovanja pa bo zaigral priznani madžarski pianist Adam György, bodo na objektu z več kot 67.000 sedišči sodili Nemci na čelu z Danielom Siebertom

Preberi še Spektakel v Budimpešti: Kateri zvezdniki bodo stiskali pesti v finalu?

Madžarska bo prvič gostila finale Lige prvakov, je pa leta 2023 na istem objektu, ki ga je predsednik Uefe Aleksander Čeferin opisal kot "dragulj v kroni madžarskega nogometa", Sevilla dosegla rekordno sedmo lovoriko v evropski ligi.

Razlagalnik

Kontrolor sojenja je strokovnjak, ki po končani nogometni tekmi oceni delo glavnega sodnika, njegovih pomočnikov in četrtega sodnika. Njegova naloga je, da podrobno analizira vse pomembne odločitve, kot so dosojeni prekrški, kazenski udarci, uporaba tehnologije VAR in disciplinski ukrepi, kot so kartoni. Na podlagi te analize kontrolor sestavi uradno poročilo, ki služi za evalvacijo sodniške uspešnosti, izobraževanje in nadaljnje napredovanje sodnikov v mednarodnih tekmovanjih.

VAR (Video Assistant Referee) je tehnološki sistem v nogometu, ki pomaga glavnemu sodniku pri sprejemanju ključnih odločitev na tekmi. Sistem sestavlja ekipa sodnikov, ki si tekmo ogledujejo preko več televizijskih kamer in v primeru očitne napake glavnega sodnika obvestijo o dogodku. VAR se uporablja izključno za štiri vrste situacij: zadetke, odločitve o kazenskih udarcih, neposredne rdeče kartone in napake pri identifikaciji igralca. Cilj sistema je povečati pravičnost in zmanjšati število sodniških napak, ki bi lahko odločilno vplivale na izid tekme.

Ferenc Puskás (1927–2006) je bil legendarni madžarski nogometaš in eden najboljših napadalcev v zgodovini nogometa. Bil je ključni član znamenite madžarske reprezentance iz 50. let, znane kot 'Magični Madžari', ki je dominirala v evropskem nogometu. Puskás je svojo izjemno kariero gradil pri klubih Budapest Honvéd in Real Madrid, kjer je osvojil številne naslove. Zaradi njegovih neverjetnih strelskih sposobnosti se po njem imenuje tudi prestižna nagrada FIFA Puskás Award, ki jo vsako leto prejme avtor najlepšega zadetka v koledarskem letu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet liga prvakov finale

Arsenalov pragmatizem ali pariška improvizacija?

'Če pride do enajstmetrovk, ima prednost PSG'

24ur.com Berus: Komaj čakam, da pokažem, česa sem sposoben
24ur.com Bojković napoveduje nokavt v glavni borbi večera
24ur.com KSW obljublja spektakel v Kielcah: pomerila se bosta Romanowski in Grzebyk
24ur.com 'Vesel sem, da nam je uspelo zbrati najboljše boksarje iz vse Slovenije'
24ur.com Igralno površino na Wembleyju najprej preizkusili Slovenci
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Taki so otroci, ki so rojeni v znamenju dvojčka
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Mit o kajenju v nosečnosti: ali je res bolje prenehati postopoma?
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
Kako Tonči Huljić doživlja vlogo dedka
zadovoljna
Portal
Toliko ljudi si je letos ogledalo Kmetijo
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Slovenska voditeljica v solzah sreče, to je naredil njen partner
Toliko je plačala za skrivni lifting obraza
Toliko je plačala za skrivni lifting obraza
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
Edine hlače, ki jih bomo nosile to poletje
vizita
Portal
Napihnjenost ni 'normalna': strokovnjaki opozarjajo na skrite težave
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Kako učinkoviti so v resnici izdelki za nego kože
Takšen je pomen socialne vključenosti otrok z avtizmom v vsakdanjem življenju
Takšen je pomen socialne vključenosti otrok z avtizmom v vsakdanjem življenju
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
Motili smo se glede posta, ugotavlja obsežna študija
cekin
Portal
Koliko od 100.000 evrov bruto plače dejansko ostane? Razlika med državami vas lahko šokira
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
'Če dobiš petico, dobiš 50 evrov' – napaka, ki jo dela vse več staršev
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Upokojenci na račune prejeli za en odstotek višje pokojnine
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
Na pošto drugi paket informativnih izračunov dohodnine za lani
moskisvet
Portal
Resnična plat dela na superjahtah: Kaj se skriva za razkošjem?
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Slavni tenisač pokazal deformirano stopalo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Večina moških po 30. letu ne opazi, da jim te navade uničujejo telo
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
dominvrt
Portal
Parket brez leska? Ta domača mešanica ga obnovi v nekaj minutah
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Vaše rastline lahko v 48 urah propadejo – razen če naredite to eno stvar
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Zadnja faza prenove je pogosto najtežja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
okusno
Portal
Poletna sladica, ki združuje maline in pistacijo na najboljši možen način
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Zvezda piknika, ob kateri boste pozabili na ražnjiče in čevapčiče
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
Tekmovalka MasterChefa navdušuje z viralno sladico iz ponve
voyo
Portal
Ja, Chef!
Gepack
Gepack
Sanjski moški
Sanjski moški
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725