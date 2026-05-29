Šajn petič zapored kontrolor sojenja na finalu LP, sodniška piščalka Nemcu

Častni predsednik Zveze nogometnih sodnikov Slovenije (ZNSS) Vlado Šajn bo na sobotnem finalu 34. sezone Lige prvakov v Budimpešti, ko se bosta pomerila PSG in Arsenal, še petič opravljal naloge kontrolorja sojenja na finalni tekmi najmočnejšega klubskega tekmovanja v Evropi.

Spomnimo, da je vodja VAR izobraževanja sodnikov v impozantni karieri mednarodno priznanega strokovnjaka doslej analiziral sojenje na desetih finalnih tekmah Evropske nogometne zveze Uefa.

Vlado Šajn FOTO: Uefa.com

Doslej je bil namreč štirikrat v vlogi kontrolorja sojenja na finalni tekmi Lige prvakov (2005, 2012, 2018, 2020), trikrat v finalu Evropske lige (2002, 2019, 2024) ter po enkrat na finalni tekmi Konferenčne lige (2023), finalu zaključnega turnirja Lige narodov in evropskem Superpokalu (oboje 2025).

Slovenski sodniški ekspert bo v soboto pri naših vzhodnih sosedih v madžarski prestolnici pod drobnogled vzel nemško sodniško ekipo, ki jo bo na finalnem obračunu med Paris Saint-Germainom in Arsenalom v Budimpešti vodil 42-letni Daniel Siebert iz Berlina (FIFA od 2015). Šajn bo v mestu na obeh bregovih Donave še tretjič ocenjeval sojenje nemškega delivca pravice, katerega arbitražo je prvič analiziral 15. septembra 2021 v Milanu na tekmi Inter – Real Madrid in nazadnje 13. aprila 2022 v Madridu na dvoboju Atletico – Man City.

Prenos s Puskas Arene s kapaciteto 67.215 sedežev, ki je bilo prizorišče finala evropskega superpokala 2020 (Bayern – Sevilla), štirih tekem Eura 2021 vključno z osmino finala Nizozemska – Češka in na katerem je slovenska nogometna reprezentanca 28. marca letos proti Madžarski odigrala prvo tekmo pod vodstvom selektorja Boštjana Cesarja, se bo začel v soboto ob 17. uri.

Kot zanimivost omenimo, da je Vlado Šajn v tekoči sezoni opravljal naloge analitika sodniških odločitev tudi na prvi tekmi za evropsko lovoriko aktualne sezone, ko sta se 13. avgusta 2025 v Udinah za Uefa Superpokal pomerila Paris Saint-Germain in Tottenham, tokrat pa bo ocenjeval sojenje francosko-angleškega obračuna za najprestižnejšo klubsko lovoriko.

Daniel Siebert FOTO: Profimedia

Nemcu pripadla čast soditi finale

Finale, ki ga bo z glasbenim nastopom odprla skupina The Killers, himno tekmovanja pa bo zaigral priznani madžarski pianist Adam György, bodo na objektu z več kot 67.000 sedišči sodili Nemci na čelu z Danielom Siebertom.

Madžarska bo prvič gostila finale Lige prvakov, je pa leta 2023 na istem objektu, ki ga je predsednik Uefe Aleksander Čeferin opisal kot "dragulj v kroni madžarskega nogometa", Sevilla dosegla rekordno sedmo lovoriko v evropski ligi.