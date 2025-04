Saka in Arteta pred obračunom z Realom: To je tekma vseh tekem

"Bilo mi je težko, poškodba je prišla v slabem trenutku, vendar sem zdaj osredotočen le na pozitivne stvari. Ne bi si mogel želeti, da bi se vrnil v boljšem trenutku sezone kot je zdaj," je pred prvo tekmo z Realom predstavnikom sedme sile o poškodbi povedal krilni napadalec Arsenala in dodal: "Mislim, da je bilo to obdobje zame psihično zelo dobro. Sprva mi je bilo zelo težko, sploh ko sem izvedel kako huda je poškodba in da me čaka operacija. A ko sem opravil poseg sem se osredotočil le na to, da se vrnem močnejši. Zadnjih pet let sem igral tekmo za tekmo, zato je bil to prvi pravi premor, ki sem ga imel. Zelo lepo se je bilo vrniti in počutim se psihično svežega."

23-letnik, ki je v dresu Arsenala zbral že 252 nastopov na katerih je dosegel 68 golov in dodal 65 asistenc, se pred četrtfinalno tekmo z Realom zaveda pomembnosti obračuna: "Mislim, da bo to zame največja tekma v majici Arsenala. Igralci smo pripravljeni, veselimo se tekme in ne dvomim, da se jo navijači prav tako. Verjamem, da bodo pomagali ustvariti najlepšo noč, ki ji je bil Arsenalov stadion priča. Klub se je prvič po daljšem času drugič zapored uvrstil v četrtfinale Lige prvakov, zato želimo narediti naslednji korak in se prebiti v polfinale. Pred nami je Real Madrid, to je treba spoštovati in sprejeti kar so naredili v preteklosti, vendar se lahko jutri zgodi vse, zato se na to ne smemo preveč osredotočati na zgodovino."

Domačo tekmo z Realom nestrpno pričakuje tudi Arsenalov trener Arteta, ki je na novinarski konferenci dejal: "Pripravljeni smo zmagati in jih premagati, to je način razmišljanja, ki ga želim. Želimo biti ekipa, kakršna smo bili v zadnji četrtini sezone, z vsemi vzponi in padci ter stvarmi, s katerimi smo se spopadali, in to nadaljevati, saj je to naša super moč."

43-letni Španec, ki je bil nogometno vzgojen v šoli Realovega rivala Barcelone tudi ni skrival pomembnosti tekme zanj. Na vprašanje ali bo to največja tekma v njegovi dosedanji menedžerski karieri je odgovoril: "Stoodstotno. Navdušenje, ki ga ta tekma ustvarja v klubu, okoli kluba, pri navijačih ... to je nivo, na katerem želimo biti, na katerem mora biti Arsenal dosledno. Zato sem ostal v nogometu, zato sem se odločil za trenerstvo in zato sem prišel v ta nogometni klub. Že 20 let na Emiratesu ni bilo takšne tekme in za nas je to odlična priložnost, da zgradimo svojo zgodbo, in to je tisto, zaradi česar smo tukaj."