Salah: Spet želim doživeti občutke, ko smo slavili v Ligi prvakov

Liverpool bije izjemno bitko tudi v Premier League, v boju za naslov trenutno na lestvici za eno točko zaostaja za Manchester Cityjem (po 33 odigranih krogih) in ena od možnosti je, da se angleška tekmeca srečata tudi v finalu Lige prvakov. Liverpool kot omenjeno na poti do finala čaka rumena podmornica, zasedbo Cityja pa madridski Real.

Spomini na veliko slavje v LP so še relativno sveži, o čemer je spregovoril napadalec Mohamed Salah : "Spet želim doživeti občutke, kot smo ga imeli po zmagi v Ligi prvakov. Bilo je neverjetno in v mojih mislih si zato želim ponovno zmagati z Liverpoolom. Občutki, ki smo jih imeli po paradi v mestu, ko smo šli na avtobus in na turnejo, so bili neverjetni. Znova zmagati v Ligi prvakov in v Premier League, to sta moja trenutna cilja z ekipo." Osem od 30 dosedanjih golov v sezoni 2021/22 je Salah dosegel v Ligi prvakov.

Liverpool bo na prvi polfinalni tekmi gostil Villarreal, ki je brez dvoma največje presenečenje zaključnih bojev Lige prvakov. Španska zasedba je v četrtfinalu izločila münchenski Bayern, pred tem pa torinski Juventsu, v polfinalu pa bodo poizkušali presenetiti varovance Jürgena Kloppa , ki so v tem paru brez dvoma v vlogi favorita. Redsi so naslov prvakov v Uefini elitni konkurenci nazadnje osvojili leta 2019, ko so premagali zasedbo Tottenhama, v letošnjih izločilnih bojih LP pa so premagali milanski Inter in nato še portugalsko Benfico.

Lepe spomine na osvojitev pokala Lige prvakov ima tudi prvi vratar Redsov Alisson Becker. "Zmaga v Ligi prvakov je nekaj posebnega v igralčevi karieri. To je najboljši možen dosežek za klub. To je najtežje tekmovanje za zmago in enkrat nam je to uspelo. Ko ga osvojiš in doživiš ta trenutek, je misel, ki napolni tvoj um, da želiš biti spet del tega trenutka, da ga želiš znova doživeti. Vemo, da je zelo težko, a vemo, kako se to naredi. Potrudili se bomo po najboljših močeh, da nam bo to uspelo tudi letos," je optimističen Brazilec.

Villarreal je v minuli sezoni osvojil naslov v Ligi Evropa, letos pod vodstvom trenerja Unaija Emeryja odlično igrajo v elitni Ligi prvakov. V dosedanjem poteku tega tekmovanja so petkrat zmagali, trikrat remizirali in le dvakrat izgubili, Liverpool pa je nanizal osem zmag in po en remi in poraz.