Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Liga prvakov

Salah okronan za igralca leta združenja PFA

Manchester, 20. 08. 2025 08.45 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Egiptovski zvezdnik pri Liverpoolu Mohamed Salah je najboljši igralec sezone po izboru Združenja angleških profesionalnih nogometašev (PFA). Triintridesetletni napadalec je postal prvi igralec, ki je tretjič osvojil nagrado za igralca leta angleškega sindikata PFA. Egipčan je bil ključnega pomena za uspeh rdečih v minuli sezoni premier lige.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Egipčan Mohamed Salah je dosegel 29 golov in prispeval 18 podaj, s čimer je Redse popeljal do rekordnega 20. naslova v angleški ligi, štiri tekme pred koncem prejšnje sezone. Salah je nagrado prejel tudi v sezonah 2017/18 in 2021/22. Egipčan letos kopiči nagrade. V zadnjih mesecih je prejel tudi nagrado za igralca leta v izboru Združenja nogometnih piscev, postal pa je tudi najboljši strelec in najboljši igralec premier lige.

Mohamed Salah
Mohamed Salah FOTO: AP

Morgan Rogers iz Aston Ville je po prebojni sezoni, v kateri je napadalni vezist debitiral v članski reprezentanci za Anglijo, osvojil nagrado za najbolj obetavnega mladega igralca leta. Salahu se v sanjski ekipi leta PFA premier lige 2024/25 pridružujejo soigralci iz Liverpoola Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch in Alexis Mac Allister.

Preberi še Mourinho bo skušal po 17 letih popeljati Fenerbahče med evropsko elito

Izbran je tudi Miloš Kerkez, ki se je junija iz Bournemoutha preselil na Anfield, ter trojica Arsenala, William Saliba, Gabriel Magalhaes in Declan Rice. Matz Sels in Chris Wood sta bila prepoznana po odličnih sezonah v Nottingham Forestu, medtem ko je bil napadalec Newcastla Alexander Isak vključen, potem ko je v tekmi za zlati čevelj končal na drugem mestu za Salahom.

Mariona Caldentey iz Arsenala je osvojila nagrado za igralko leta, potem ko je pomagala topničarkam osvojiti žensko Ligo prvakov. Španska vezistka je v svoji prvi sezoni v Angliji dosegla 19 golov v vseh tekmovanjih, od tega osem v Ligi prvakov. Olivia Smith se je pred kratkim pridružila Caldentey pri Arsenalu v rekordni pogodbi za milijon funtov (1,2 milijona evrov) in po odlični sezoni v Liverpoolu osvojila nagrado za mlado igralko leta.

nogomet salah
Naslednji članek

Mourinhev Fener ni izkoristil številčne premoči in peklenskega vzdušja

Naslednji članek

Pafos šokiral in premagal Crveno zvezdo sredi Marakane

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189