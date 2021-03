Salah z naslovnice žuga Realu: Razlika je ta, da smo zdaj prvaki

"Recimo le to, da imam posebno motivacijo, da slavimo v tem paru in napredujemo v polfinale. Kar se bo zgodilo zdaj, pa ne bo spremenilo rezultata finala v Kijevu. To je v preteklosti," je dejal Salah. "Da je posebna motivacija vnovičen spopad z Ramosom? (smeh) Ta tekma je v preteklosti, zato o tem ne razmišljam. Razmišljam o ekipi. Vsi so osredotočeni na svojo ekipo in vsi želijo zmagati ... To je vse."

"Kaj sem si mislil, ko sem videl, koga smo dobili na žrebu? Pomislil sem, kako lepo bi bilo, če bi prišli v polfinale," je za dnevnik MARCA dejal Salah. "Če sem si želel Real na tej stopnji tekmovanja? No, nisem imel želja. To je četrtfinale, v vsakem primeru nam je vseeno. Smo v četrtfinalu in vse ekipe so vrhunske, zelo dobre."

Pojavljala so se celo namigovanja o (ne)namernosti Špančevega posredovanja, medtem ko je Real po zmagi s 3:1 proslavljal svoj tretji zaporedni in do danes zadnji naslov v Ligi prvakov. Liverpool je z golom Salaha zamujeno nadoknadil že naslednje leto ravno v Madridu, kjer je bil v velikem finalu boljši od Tottenhama (2:0).

V najnovejšem pogovoru za španski športni dnevnik MARCA je Mohamed Salah dejal, da se bolj kot na Sergia Ramosa osredotoča na lastno moštvo, ko se bosta prihodnji teden s prenosom na Kanalu A in VOYO evropska velikana spet srečala v izločilnih bojih Lige prvakov. Salah je moral omenjeni finale leta 2018 v Kijevu sicer zapustiti zaradi poškodbe rame v prvem polčasu, ko ga je k tlom povlekel Ramos in nato nanj tudi padel.

'Smo prvaki. To je velika sprememba.'

Na torkovo naslovnico je MARCAuvrstila njegov odgovor na vprašanje, kaj se je spremenilo od Kijeva 2018 do letos, ko se bosta ekipi pomerili v Madridu in Liverpoolu.

"Od takrat smo osvojili Premier League in Ligo prvakov. Smo prvaki. To je velika sprememba,"je posvaril Salah."Drugačna je (Realova ekipa, op. a.). Izgubili so nekaj velikih igralcev, kot je na primer Cristiano Ronaldo, ki je najboljši v klubski zgodovini, nekdo, ki je dosegel tako veliko golov. Po drugi strani so pripeljali (Edena) Hazarda. Eden nima sreče, poškodovan je bil ... A ekipa je drugačna. Ta ekipa je v četrtfinalu, ima velike igralce, čeprav so izgubili Ronaldove gole ... Ne morem reči, katera je boljša. Vse, kar lahko rečem, je, da so zdaj v četrtfinalu in da sem prepričan, da so pripravljeni. In ... Mi moramo biti pripravljeni na dvoboj z njimi."

Pomagal je tudi trening na domačem vrtu

Zanimivo anekdoto je Salah razkril tudi ob vprašanju o napadalcu Reala Viniciusu Juniorju, ki kljub velikemu talentu slednjega še ni uspel pretvoriti v veliko število zadetkov. Egipčan je pohvalil prispevek svojega nekdanjega trenerja pri Romi Luciana Spallettija, s katerim se je močno izboljšal v zaključevanju akcij.

"Ne verjamem, da vas mora skrbeti zanj. Tudi jaz nisem bil naravni strelec, a sem moral res trdo delati. Spomnim se, ko sem bil v Baslu in nisem mogel doseči veliko golov. Nato sem šel k Chelseaju, Fiorentini, Romi ... Veliko dela sem opravil s Spallettijem. Skoraj vsak dan po treningu me je poklical k sebi in sama sva na igrišču vadila zgolj strele, strele in strele. Na svojem vrtu sem si zgradil tudi igrišče, da sem zaključevanje vadil doma. (Vinicius) mora le delati, delati, delati in vse bo prišlo. S priložnostmi, ki jih dobiva, se mora sčasoma zgoditi. Mora le trdo delati in zgodilo se bo povsem naravno,"je nadaljeval.

Dodal je, da je bil trener Reala Zinedine Zidane njegov vzornik med odraščanjem, spregovoril pa je tudi o težavah Liverpoola v aktualni sezoni, v kateri bodo z očitno rekordnim zaostankom za vodilnim Manchester Cityjem predali državni naslov. Odnos s trenerjem Jürgnom Kloppom je bil prav tako že večkrat pod drobnogledom, Salah pa govoric s svojim odgovorom za španski časnik ni prav nič utišal.

'Običajen odnos med profesionalcema'

"Veliko stvari se je zgodilo hkrati. Sreča ni bila na naši strani. Zaradi tega si še toliko bolj želimo osvojiti Ligo prvakov in upamo, da nam lahko uspe,"pravi Salah. "Klopp? Običajen odnos med profesionalcema. Tako bi to opisal."

Glede odsotnosti navijačev je prepričan, da je Liverpool med tistimi klubi, ki so izgubili največ, saj se s podporo s tribun Anfielda, sploh na evropskih tekmah, lahko kosajo le redki. Salah tudi ni zavrnil možnosti, da bi se nekega dne preizkusil v španskem nogometu, kamor so ga sicer (predvsem k Barceloni) že večkrat selili.

"Kdo izgubi več brez navijačev, Real brez Bernabeua ali Liverpool brez Anfielda? Anfield! Mislim, da lahko kdorkoli to reče. Anfield. Veliko smo izgubili brez svojih navijačev. Mislim, da smo ekipa, ki brez navijačev najbolj trpi,"je še povedal Salah, o naslednjih korakih v karieri pa je nogometaš, ki bo junija dopolnil 29 let, dodal: "Upam, da bom lahko igral še veliko let. Španija? Zakaj pa ne? Nihče ne ve, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, tako da ... Morda pa nekega dne, da."