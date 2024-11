Salah: Prihodnost v Liverpoolu? Sem na izhodnih vratih ...

Liverpool je v 12. krogu angleške lige izpolnili svoj cilj. S 3:2 je premagal Southampton in po novem spodrsljaju Manchester Cityja povečal svoje vodstvo na lestvici, zdaj imajo pred četo Pepa Guardiole, ki se nahaja v veliki krizi, a še vedno drži drugo mesto, že osem točk prednosti. Redsi imajo v sredo nov velik izziv v Ligi prvakov, saj na Anfield Road prihaja ranjeni Real, ki nujno potrebuje točke. Prenos od 20.30 na Kanalu A in VOYO.

Liverpool – Real Madrid FOTO: Kanal A icon-expand

Vodilna ekipa na Otoku na gostovanju v Southamptonu ni imela lahkega dela. Domači so jim z velikimi napakami pri vseh treh golih zmago podarili, čeprav so bili skozi vso tekmo boljši tekmec, toda so imeli težave s kronanjem svoje premoči, ki je bila očitna v vseh statističnih pogledih.

Na koncu so lahko zadovoljni, da se je vse srečno končalo, sredi drugega polčasa ni kazalo na to, saj so gostitelji vodili z 2:1, za preobrat pa je z dvema goloma poskrbel Mohamed Salah, ki bo tudi največje orožje redsov v spopadu nogometnih titanov, ko bo na Anfieldu v sredo gostoval ranjeni Real.

Mohamed Salah FOTO: AP icon-expand

"Za takšne tekme se živi. Tu posebna priprava, vsaj kar se mene tiče, tako fizična kot psihična, ni potrebna. Prepričan sem, da bomo leteli po igrišču. Real je magnet za vse," je otoškim medijem zaupal junak Liverpoolove zmage v Southamptonu Salah, ki je z dvema goloma lastnoročno potopil gostitelje. Najprej je izkoristil popolnoma napačen "sprehod" in katastrofalno postavljanje vratarja Alexa McCarthyja, nato pa nespretno igranje z roko Yukinarija Sugaware, katerega posledica je bila najstrožja kazen.

"Pomembno je, da smo zmagali in zadržali otipljivo točkovno prednost, oziroma smo jo še povečali. Dobre igre in še boljši rezultati nam dvigujejo samozavest, kar je zelo pomembno tudi za tekme v Ligi prvakov, ki so specifične," je prepričan Egipčan, ki pa se ni mogel izogniti delikatnemu vprašanju, ki ga prejema že vse od začetka sezone.

"Moja prihodnost v Liverpoolu? Večina stvari ni odvisna od mene. Veste, kako se počutim na Anfieldu, drugače ne bi ostal toliko časa," je bil najprej skrivnosten Salah, nato pa le ponudil kost za glodanje zbrani sedmi sili.

Statistika Southampton – Liverpool FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Če sem povsem odkrit, v tem trenutku nimam nobene ponudbe s strani vodstva Liverpoola. To je sumljivo, a se s tem ne obremenjujem," je bil iskren 32-letni Egipčan in potegnil črto pod trenutno situacijo ter njegov status pri redsih. "Če vam povem odkrito, sem v tem trenutku bolj na izhodnih vratih, kot pa pri podaljšanju pogodbe," je otoškim novinarjem zaupal Mohamed Salah.

