Salah: Primerjajte me z ostalimi in videli boste, da sem najboljši

Dobra dva tedna pred spopadom z Realom v Parizu je nogometaš Liverpoola Mohamed Salah izjemno samozavestno razpoložen. Potem ko je prejel nagrado za najboljšega nogometaša na Otoku po izboru nogometnih novinarjev (FWA), je dejal, da je najboljši na svojem položaju (tj. krilni napadalec). "Če me primerjate s katerim koli drugim igralcem na mojem položaju, ne le v moji ekipi, pač pa na vsem svetu, boste videli, da sem najboljši. Pred letom 2018 so nekateri govorili, da ne bom mogel storiti nič, ko sem zapustil Chelsea, toda nadaljeval sem z delom in uspele so mi velike stvari," je ob prejetju nagrade sporočil Salah.

Ta ima na Real slabe spomine, a si je, še preden so se galaktiki uspeli uvrstiti v finale, tam zaželel prav zasedbo Reala, saj je želja po maščevanju za kijevski finale zelo velika. "Zelo dobro se spomnim zadnjega finala Lige prvakov – kot bi bil včeraj. Zdaj prihajamo zelo dobro pripravljeni in upam, da nam bo uspelo maščevati poraz iz Kijeva," je željo po maščevanju priznal Egipčan. Ta je kijevski finale moral zapustiti že zelo zgodaj (po pol ure igre), saj ga je ob trku z ramo poškodoval tedanji Realov kapetan Sergio Ramos.

Jasno je, da bo dvoboj v Parizu boj zvezdnikov. Na eni strani Realov Karim Benzema, na drugi strani Mohamed Salah v Liverpoolu. Tisti, ki bo bolje 'sijal', bo imel vse niti v rokah za osvojitev naslednje zlate žoge. Spomnimo: Benzema je bil strelec gola tudi v zloglasnem kijevskem finalu leta 2018 (3:1 za Real), junak tekme pa nihče drug kot danes odpisani Gareth Bale z dvema zadetkoma.