Salah zaradi navijačev in novinarjev 'talec v lastni hiši': 'To ni ljubezen'

A Mohamed Salah nima miru. Daleč od tega. Ljubezen, ki jo uživa med navijači in tudi novinarji gre večkrat čez mejo dobrega okusa in postaja obsesija. " Salah se skoraj vsak dan znajde v kakšni neprijetni situaciji. Čeprav navijači ne želijo nič slabega, pa je učinek ravno nasproten," pišejo otoški mediji in poudarjajo, da Salah na dnevni bazi srečuje z "bizarnimi" situacijami. "Skoraj ne mine dan, da navijači z vdorom na igrišče ne bi prekinili trening egiptovske reprezentance in se želeli slikati z zvezdnikom ali ga želijo objeti. Nogometaš ima status božanstva vse od trenutka, ko je Egipt odpeljal na SP v Rusiji. Sedaj, ko je z Liverpoolom osvojil še Ligo prvakov pa je vse skupaj prešlo mero zdravega okusa," pišejo nekateri angleški mediji. "Ponoči se derejo pred njegovo rezidenco, nekateri so v preteklosti celo uspelo priti znotraj hotela, kjer je bivala reprezentanca in so trkali na igralčeva hotelska vrata."

Da nogometašu pretirana pozornost ni po godu, je razkril tudi v zapisu na tviterju. "To kar počno določeni novinarji in navijači ni prijetno. Milo rečeno. To nima nobene veze z ljubeznijo. Nisem mogel iti tudi na torkov Ramazanski bajram. Vrag je odnesel šalo v trenutku, ko so začeli posegati v moje privatno življenje. Če morda na nek način še razumem navijače, pa novinarje nikakor ne. To je čisti novinarski amaterizem," se je iz rodnega Nagriga javil 26-letni zvezdnik Liverpoola, ki je zabil gol v finalu Lige prvakov ProtiTottenhamu (2:0) v prvi minuti tekme. "Že v preteklosti sem vodilne može naše nogometne zveze opozoril, da je varovanje reprezentance prešibko, da nekateri lahko delajo kar želijo. Ne želim groziti, toda če se bodo te stvari ponavljale, bom razmislil, če bom še naprej igral za reprezentanco."



Salaha moti tudi nedovoljena uporaba in promocija njegovih fotografij in medijskih vsebin, ki jih Zveza koristi, da bi promovirala egiptovsko reprezentanco. "Že lani je bilo tako in Salah je izgubil velik del denarja," trdi otoškiMirror.