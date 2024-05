Handanović odpira novo poglavje v življenju

Samir Handanović je tudi po končani vratarski karieri, ki jo je zaključil lansko poletje pri 39 letih, še naprej je zapisan milanskemu Interju. V dresu črno-modrih, kamor je davnega leta 2012 prišel iz rimskega Lazia, je dosegel popolno vratarsko afirmacijo in se zapisal med "večne". Takoj po končani aktivni kareiri pa se je preizkusil v vlogi oglednika talentov po Italiji in v mednarodni areni. Po novem pa mu je vodstvo aktualnih prvakov Serie A namenilo vodenje ekipe U17. In Sarma začenja trenersko pot ...