Samozavestni Leipzig lovi prvo zmago proti Manchester Cityju

Barve Leipziga seveda branita Slovenca Kevin Kampl in Benjamin Šeško . Vprašanje je, ali bo Šeško tekmo začel na zelenici ali klopi za rezerviste, saj je že jasno, da na tekmi ne bo nastopil Kampl, ki je poškodovan. Vsekakor pa Nemci obračun pričakujejo v zelo dobri formi, saj so letos doživeli zgolj en poraz v prvem krogu Bundeslige proti trenutno vodilnemu Bayerju iz Leverkusna.

Od takrat so slavili na šestih od sedmih tekem, saj so remizirali zgolj pretekli konec tedna proti Bayernu iz Münchna. Na drugi strani jih čaka Manchester City v slabem trenutku. Čeprav so Meščani še vedno vodilni v angleški Premier ligi, so se v Nemčijo odpravili po dveh zaporednih porazih. Najprej jih je v ligaškem pokalu premagal Newcastle, nato pa je v ligi proti njim zmagal tudi Wolverhampton.