Samozavestni Smalling: Komaj čakam Messija

Na torkovi novinarski konferenci pred tekmo sta iz tabora rdečih vragov pred novinarje stopila strateg Ole Gunnar Solskjaer in branilec Chris Smalling, ki naj bi bil danes zaposlen za pokrivanje Lionela Messija. 29-letni Anglež ne skriva, da mu bo obračun s 5-kratnim dobitnikom zlate žoge čisti užitek: “To sezono sem imel srečo, da sem nasproti stalCristianu Ronalduin Kylianu Mbappeju. Sedaj me čaka še Lionel Messi. To je nekaj, kar vsak nogometaš komaj čaka. S soigralci smo pripravljeni.”

31-letni Argentinec bo kljub izjavam iz domačega tabora zagotovo največja nevarnost za vrata Davida De Gee. Po mnenju mnogih najboljši nogometaš vseh časov je v letošnji sezoni na 40 tekmah prispeval neverjetnih 43 zadetkov in 23 asistenc. Na drugi strani bosta v napadu rdečih vragov pretila Marcus Rashford,ki je sicer še pod vprašajem, in Romelu Lukaku. Dvojec je zablestel predvsem na povratni tekmi s PSG-jem. Belgijec je z dvema zadetkoma United vrnil med žive, prav mladi Rashford pa je z izkoriščeno enajstmetrovko globoko v sodnikovem podaljšku poskrbel, da se bo na Old Traffordu igrala četrtina finala Lige prvakov. Dvoboj med Manchester Unitedom in Barcelono boste lahko od 20.40 V ŽIVO spremljali na Kanalu A in VOYU.