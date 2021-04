Borussia na prvi tekmi četrtfinala Lige prvakov brez Sancha

Enaindvajsetletni Jadon Sancho ima še naprej poškodovano mišico, so danes sporočili iz tabora nemškega moštva. V izjavi za javnost so dodali, da bo do konca sezone odsoten 16-letni napadalec Youssoufa Moukoko, ki si je poškodoval vezi v gležnju med evropskim prvenstvom do 21 let v Sloveniji in na Madžarskem.

Prva tekma bo na sporedu v torek ob 21. uri v Manchestru. Isti čas se bosta pomerila še Real Madrid in Liverpool. V sredo bosta preostala četrtfinalna obračuna Bayern - PSG in Porto - Chelsea. Povratne tekme bodo prihodnji teden.