Sanjska noč 18-letnega Rodryga: s hat-trickom navdušil Bernabeu

A nekdanji član Santosa , ki je letos postal del Realove B-ekipe Castille, se tu ni ustavil. Po tem, ko je Benzema s 50. golom za Real v Ligi prvakov prehitel klubsko legendo Alfreda Di Stefana , je Rodrygo z izjemnim zadetkom zaokrožil hat-trick in pritisnil piko na i nepozabnemu večeru, ko je zatresel mrežo po bliskoviti izmenjavi podaj z Benzemajem ter postal drugi najmlajši igralec s hat-trickom v Ligi prvakov po Raulu Gonzalezu . Sledile so tudi obvezne ovacije navdušenih tribun.

Rodrygo je svoj prvi gol proti Galatasarayu zabil že v četrti minuti, ko je preigral dva branilca in zadel v spodnji kot ter se razveselil svojega prvenca za Real Madrid v Ligi prvakov. Že v enem naslednjih napadov, natančneje v sedmi minuti, je Brazilec po novi podaji rojaka Marcela spet slavil in se podpisal celo pot najhitrejši "dvojček" v zgodovini tekmovanja. Real je tekmo na koncu dobil s kar 6:0, s "Panenko" je enajstmetrovko v 13. minuti izvedel kapetan Sergio Ramos , ob polčasu pa se je med strelce vpisal še osrednji napadalec Karim Benzema , ki ga je spet navdušujoče zaposlil Rodrygo.

Uresničitev sanj

"Slišati kako Bernabeu poje moje ime je uresničitev sanj," je izjavil Rodrygo."Tako sem srečen, to je bil večer veselja, a moram poskusiti ostati miren,"je dodal. Pohvalil ga je tudi prekaljeni Benzema, ki je izpostavi "neustrašnost" kolega iz napada.

"Rodrygo ima šele 18 let, a je neustrašen. Rad vidim mladega nogometaša, ki igra tako. Dosegli smo šest golov in nobenega prejeli, zato je nocoj čas za zabavo,"je povedal Benzema.

Zidane: To je šele začetek

Vprašanjem o Rodrygu se ni mogel izogniti niti francoski trener Reala Zinedine Zidane, ki mu je Rodrygo bogato poplačal zaupanje, ki mu ga je izkazal, glede na to, da so navijači vsaj na začetku sezone več priložnosti pričakovali za Brazilčevega rojaka Viniciusa Juniorja, ki pa je hitro izpadel iz trenerjevih načrtov.

"Ko ima priložnost za igro, igra dobro in spet mu je uspelo. To me ne preseneča, saj vsi vemo, kako kakovosten je. Prišel je sem, da stori to, kar počne zdaj. To je le začetek. Upajmo, da bo tako nadaljeval. Z njim moramo ohraniti mirno kri,"je dejal Zidane, čigar moštvo se z dvema zmagama pobralo po le eni osvojeni točki na uvodnih tekmah in je zdaj drugo v skupini A (7 točk).

Realov naslednji tekmec Paris Saint-Germain vodi z 12 točkami, sledita Club Brugge (2) in Galatasaray (1). Za potrditev napredovanja bi Madridčani sicer potrebovali zmago na zvezdniškem obračunu s Parižani v Madridu.

