Guardiola: Igrali smo proti najboljšemu Realu v zadnjih letih

Navkljub kozmetičnem popravku, častnem golu v sodnikovem podaljšku, ki je vsaj omilil visok poraz v Madridu (1:3), je jasno, da je katalonski strateg Pep Guardiola v španski prestolnici doživel enega hujših ponižanj v svoji trenerski karieri. Ne samo poraz in izpad ter vidna nemoč, v finišu tekme mu je poln avditorij še zapel. In to z zvrhano mero cinizma ... "Guardiola ostani!" je grmelo na Santiagu Bernabeuu ...

Madridčani so v težko pričakovanem derbiju proti meščanom prevladovali od prve minute. Že takoj na začetku povratnega dvoboja so povišali prednost v skupnem seštevku s prve tekme, ki so jo v Manchestru dobili s 3:2.

Nekaj skrbi je Realu povzročil rumeni karton Juda Bellinghama, zaradi česar bo Anglež izpustil prvo tekmo osmine finala. To bo bodisi proti Atleticu bodisi proti Bayer Leverkusnu.

Po podaji Raula Asencia je v četrti minuti hitro v prostor stekel Kylian Mbappe in s prefinjenim lobom premagal Edersona v Cityjevih vratih. Francoski zvezdnik je nato zadel še drugič, potem ko je po podaji Rodryga na malem prostoru sijajno preigral svojega čuvaja in mirno zaključil mimo nemočnega Edersona. Tudi tretji zadetek Reala je bil delo Mbappeja, ki je v 62. minuti z natančnim strelom z levico premagal Edersona ter postavil piko na i učinkovitemu večeru.

Pep Guardiola FOTO: AP icon-expand

Častni zadetek za meščane je v sodnikovem dodatku dosegel Nico Gonzalez. "Nič, Real gre zasluženo naprej, ni klaj dodati," je otoškim medijem hitel pripovedovati strateg Cityja Pep Guardiola, ki je glavnega krivca za gladko slovo našel v hitro prejetem zadetku. "Slabo smo odprli tekmo, takšnih golov se enostavno ne sme dovoliti. Real je bil od prve minute s peno na ustih, mi pa smo bili plašni in tekmec je to že uvodoma izkoristil," je prepričan 53-letni trener, ki na klopi meščanov sedi že osem let in pol.

"A verjetno bi moral že v pri izjavi povedati, da smo tokrat naleteli na najboljšo izvedbo Reala,. še več, prepričan sem, da je to bil najboljši Real v zadnjih sezonah, vsaj odkar se serijsko srečujemo v Evropi," je polaskal tekmecem Guardiola, ki ni želel preveč komentirati grmenja Bernabeuaa ob koncu tekme, ko je avditorij vpil: "Guardiola ostani trener Cityja!" V prevodu to pomeni, "kako lahko smo te premagali" ...

Statistika tekme Real Madrid - Manchester City FOTO: Sofascore.com icon-expand

"Navijači so tu, da vpijejo. Priredili so lepo ozračje, seveda so maksimalno podprli svojo ekipo, toda tudi mi smo imeli glasno podporo, zato hvala vsem navijačem Manchester Cityja, ki so dopotovalo v Španijo. Prepričan sem, da jim bomo še v tej sezoni priredili kakšen razlog za veselje," je končal avanturo v Madridu prvi med enakimi pri Manchester Cityju.