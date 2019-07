Sarabia iz Seville v Pariz, v Andaluzijo pa se podaja prvi strelec nizozemske lige

Luuk de Jong je poklicno pot začel v De Graafschapu, nadaljeval pa jo je v Twenteju, Borussii Mönchengladbachu in Newcastlu. Ob vrnitvi na Nizozemsko k PSV-ju pa se je uveljavil kot izvrsten strelec. Na 159 tekmah je ta 28-letni napadalec zadel 94-krat in 48-krat podal. S PSV-jem je osvojil tri ligaške naslove.



PSG od Seville odkupil Sarabio

Španski nogometni vezist Pablo Sarabia je novi igralec francoskega velikana PSG-ja. Sedemindvajsetletnik je v francosko prestolnico prišel iz Seville, po poročanju medijev v zameno za odškodnino med 18 in 20 milijonov evrov. Podpisal je petletno pogodbo. Sarabia je prva okrepitev Parižanov za novo sezono. Do zdaj je iz PSG-ja odšel le mladiMoussa Diaby, ki ga je Bayer iz Leverkusna odkupil za 15 milijonov evrov.