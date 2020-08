Sarabia: Atalanta je dobra, a za nas je to tekma sezone

Pri francoskem klubu so se odločili, da zaključne priprave namesto v Parizu opravijo kar na Portugalskem, kjer so imeli v Faru nekajdnevni "tabor", kjer so pilili zadnje podrobnosti za sredino četrtfinalno tekmo Lige prvakov. Zaključni turnir bo letos potekal v Lizboni, seveda brez gledalcev, vsa moštva pa bodo v izločilnih bojih namesto dveh odigrala le eno tekmo. Tako je tudi več možnosti za presenečenja, čeprav je PSG v paru z italijansko Atalanto v veliki vlogi favorita. Tudi ob dejstvu, da bo Atalanta nastopila brez "ideologa" v igri Josipa Iličića,manjkal bo tudi prvi vratar zasedbe iz Bergama.

"Privajamo se na situacijo, saj bo res nekaj posebnega, ker bomo odigrali tekme le na eni lokaciji in to le eno tekmo v vsaki fazi, kar se še nikoli ni zgodilo. Zato bo uspešen tisti, ki se bo bolje prilagodil. Res je, da to niso idealne razmere, vendar je pandemija še vedno v razmahu. Odigrati moramo najboljši nogomet, ki ga zmoremo in moramo izkoristiti naše izkušnje, ker smo tukaj v prednosti. Smo zelo motivirani, saj gre za najboljše tekmovanje in vsi želijo zmagati, tako navijači, vodstvo kluba, kot mi igralci", je dejal Pablo Sarabia za klubsko spletno stran.