Sarri na udaru kritik: To ni pravi Juventus

Nogometaši Juventusa so v prvi obračun osmine finala Lige prvakov proti Lyonu vstopili v vlogi velikih favoritov, toda dogodki na zelenici so privedli do poraza z 0:1, kar ni dobra popotnica pred povratno tekmo v Torinu. Cristiano Ronaldo in druščina so z igro razočarali svoje zveste navijače, na udaru (pričakovanih) kritik pa je tudi strateg 'Bianconerov' Maurizio Sarri.

Črno-beli iz Torina so bili na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov v Lyonu neprepoznavni. Misleč, da bodo zlahka opravili s francoskim predstavnikom, so se pošteno ušteli in na posledično na zelenici opekli, kar je botrovalo sicer minimalnemu porazu brez doseženega zadetka v gosteh (0:1). Zanimivo je bilo spremljati govorice telesa Cristiana Ronalda, Paula Dybale, Alexa Sandra, Matthijsa de Ligta in ostalih iz vrst Juventusa, ki bodo morali čez 14 dni na povratni tekmi prikazati bistveno boljšo igro, če se bodo želeli uvrstiti med osem najboljših moštev v Evropi. Pod udarom največjih kritik se je (pričakovano) znašel 61-letni strateg 'Stare dame' Maurizio Sarri, ki vse od inavguracije lani poleti ne uživa zaupanja navijačev 'Bianconerov', tako da je že večkrat v javnosti omenjena selitev Josepa Guardiole po koncu sezone na Allianz Stadium še toliko bolj realna.



Trener Juventusa Maurizio Sarri se je po zadnjem porazu v Lyonu znova znašel na udaru kritik italijanske nogometne javnosti. Pristop največja težava

"Težko povem karkoli pametnega na to temo. Še sam natančno ne vem, kaj se dogaja z mojimi nogometaši. Največjo težavo vidim v pristopu igralcev, ki ne izkoriščajo svojega pravega potenciala. Poraz v Lyonu nikakor ni bil v načrtih, a to je zdaj naša realnost, ki jo bomo morali popraviti na povratni tekmi," je po porazu v Lyonu dejal trener Juventusa Maurizio Sarri, ki je kljub neugodnim vprašanjem italijanskih novinarjev ostal zbran in osredotočen na naslednje izzive, ki čakajo serijske prvake Serie A.



"Kljub nepričakovanemu porazu ne vidim razlogov za preveliko paniko. Navsezadnje nas čaka še drugih 90 minut, v katerih moramo pokazati, da smo boljše moštvo od Lyona. Slednji je na prvi tekmi dokazal, da je vsega spoštovanja vredno moštvo, ki zna igrati evropske tekme na najvišji ravni. Če je nekdo po žrebu dobil občutek, da bomo z levo roko opravili z Lyonom, se je grdo zmotil. Opozarjal sem na to, da nas čaka sila neugoden nasprotnik. Zdaj je vse na nas, da pokažemo, iz kakšnega testa smo. To, kar ste videli na prvi tekmi v Lyonu, zagotovo ni pravi Juventus," je še pristavil Sarri.