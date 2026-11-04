Še nevideno? Obračun Lige prvakov prekinile rakete zunaj stadiona

Na torkovi tekmi 4. kroga Lige prvakov med Feyenoordom in Interjem, ki so jo Italijani dobili s 3:0, je prišlo do nenavadnega in nevarnega incidenta, zaradi katerega je bil obračun za kratek čas prekinjen. V 70. minuti so na stadion De Kuip v Rotterdamu priletele signalne rakete, ki so bile po poročanju italijanskega novinarja Tancredija Palmerija izstreljene zunaj stadiona. Nekatere so padle na igrišče, druge pa na streho stadiona, kjer so nato dogorele.

Zaradi varnosti igralcev in gledalcev je sodnik takoj prekinil srečanje ter počakal, da so pristojne službe odstranile pirotehnična sredstva. Prekinitev je trajala približno dve minuti, nato pa se je tekma lahko nadaljevala. Po navedbah Palmerija naj bi rakete izstrelili navijači Feyenoorda, potem ko je domača ekipa prejela tretji zadetek in dokončno izgubila možnosti za ugoden razplet tekme.

Posnetki, ki so se hitro razširili po družbenih omrežjih, prikazujejo goreča pirotehnična sredstva, ki letijo proti stadionu in pristanejo tako na igralni površini kot tudi na strešni konstrukciji. Incident na srečo ni povzročil poškodb, bo pa po vsej verjetnosti pritegnil pozornost Uefe, ki praviloma podrobno preuči vse varnostne zaplete na tekmah svojih tekmovanj.