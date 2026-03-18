Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Liga prvakov

Se obeta nova invazija na Camp Nou? V Barceloni več kot 10.000 Angležev

Barcelona, 18. 03. 2026 17.17 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
Lu.M
Navijači Newcastla v Barceloni

Pred povratno tekmo osmine finala Lige prvakov med Barcelono in Newcastlom je vzdušje v katalonski prestolnici obarvano v barve gostov. Lokalne oblasti poročajo o več kot 10.000 gostujočih navijačev, ki so popolnoma prevzeli katalonske ulice. Camp Nou je bil v preteklosti že zavzet s strani nasprotnih navijačev, spomnimo se blamaže iz četrtfinalnega obračuna Lige Evropa proti nemškemu Eintrachtu iz Frankfurta, ko so bile tribune kultnega stadiona popolnoma obarvane v belo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Angleški navijači v Evropi veljajo za ene najbolj vročekrvnih in zvestih. Prizori, ko nogometni navdušenci z Otoka prevzamejo ulice večjih evropskih prestolnic, so postali že del nogometne folklore in smo jim lahko priča pred skoraj vsakim velikim obračunom evropskih tekmovanj. Tokrat so družbena omrežja prepravili posnetki navijačev Newcastla, ki so popolnoma zavzeli ulice Barcelone pred povratnim obračunom njihovih ljubljencev proti katalonskemu velikanu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Privrženci srak so obkljukali vse obveznosti, ki jih morajo otoški navijači opraviti na evropskih gostovanjih: peli so slabšalne pesmi o svojih največjih tekmecih iz Sunderlanda, po ulicah so se sprehajali brez majic, oskrunili so številne lokalne znamenitosti itd. Varnostne težave pa bi lahko nastale zaradi prekomernega števila navijačev, ki so v Barcelono pripotovali brez vstopnice.

Camp Nou so prevzeli navijači Frankfurta
FOTO: X

Po poročanjih lokalne oblasti je v katalonsko prestolnico pripotovalo okoli 10.000 navijačev. Gostujoči sektor na Camp Nouu šteje 3.000 sedežev, kar pomeni, da bo ob 18.45 več kot 7.000 ljudi ostalo pred vrati kultnega stadiona. To je, seveda, če se ne bo ponovil scenarij iz četrtfinalnega obračuna Lige Evropa iz leta 2022 med Blaugrano in Eintrachtom iz Frankfurta. Takrat so nemški navijači izvedli pravo invazijo na Camp Nou in tribune iz modro-rdeče prebarvali v tako osovraženo belo barvo.

liga prvakov barcelona newcastle navijači camp nou

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
18. 03. 2026 18.20
Res ne vem.
Odgovori
+1
1 0
zapiramvamustaaa
18. 03. 2026 18.18
Včeraj City danes Barca kaj mislite?
Odgovori
+2
3 1
Veščec
18. 03. 2026 18.11
uf,to pa bo zalogaj.kolk od teh,je tistih"vročih srak".pjera je vnde že zmankal,pa to
Odgovori
0 0
manucao
18. 03. 2026 17.50
Tole pred tekmo ne kaže zaenkrat na nič dobrega za Barcelono. Kljub vsemu mislim, da bo Barcelona to gladko rešila že v prvih 45 minutah. V nasprotnem primeru bo hudo, zelo hudo.
Odgovori
+0
2 2
Joško s Krasa
18. 03. 2026 17.46
Gremo Srake imate vi to.
Odgovori
-2
1 3
Clovek
18. 03. 2026 18.35
Travme.
Odgovori
0 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573