Se obeta nova invazija na Camp Nou? V Barceloni več kot 10.000 Angležev

Angleški navijači v Evropi veljajo za ene najbolj vročekrvnih in zvestih. Prizori, ko nogometni navdušenci z Otoka prevzamejo ulice večjih evropskih prestolnic, so postali že del nogometne folklore in smo jim lahko priča pred skoraj vsakim velikim obračunom evropskih tekmovanj. Tokrat so družbena omrežja prepravili posnetki navijačev Newcastla, ki so popolnoma zavzeli ulice Barcelone pred povratnim obračunom njihovih ljubljencev proti katalonskemu velikanu.
Privrženci srak so obkljukali vse obveznosti, ki jih morajo otoški navijači opraviti na evropskih gostovanjih: peli so slabšalne pesmi o svojih največjih tekmecih iz Sunderlanda, po ulicah so se sprehajali brez majic, oskrunili so številne lokalne znamenitosti itd. Varnostne težave pa bi lahko nastale zaradi prekomernega števila navijačev, ki so v Barcelono pripotovali brez vstopnice.
Po poročanjih lokalne oblasti je v katalonsko prestolnico pripotovalo okoli 10.000 navijačev. Gostujoči sektor na Camp Nouu šteje 3.000 sedežev, kar pomeni, da bo ob 18.45 več kot 7.000 ljudi ostalo pred vrati kultnega stadiona. To je, seveda, če se ne bo ponovil scenarij iz četrtfinalnega obračuna Lige Evropa iz leta 2022 med Blaugrano in Eintrachtom iz Frankfurta. Takrat so nemški navijači izvedli pravo invazijo na Camp Nou in tribune iz modro-rdeče prebarvali v tako osovraženo belo barvo.
