Se sprašujete, zakaj Real Madrida ni v prvem bobnu žreba Lige prvakov?

Real Madrid je bil v zadnjih osmih letih kar sedemkrat v prvem bobnu skupinskega dela. Po prvem neuspehu po treh zaporednih naslovih pa so se galaktiki že znašli v drugem bobnu. Nazadnje so tam bili v sezoni 2015-16, ko je Real bil žrtev podobnih okoliščin kot v tej sezoni. In katere so te okoliščine? Boben številka 1 je rezerviran za osem ekip: to so prvaki šestih najmočnejših evropskih lig po Uefinem koeficientu ter zmagovalec Lige prvakov zadnje izdaje in od pretekle sezone (2018-2019) še zmagovalec Lige Evropa, ki je tako odvzel mesto prvaku sedme najmočnejše lige po Uefinem koeficientu (pravilo sedmih najmočnejših lig je bilo uvedeno v sezoni 2015-16). Real Madrid ni prvak španske lige niti ni zmagovalec Lige prvakov, zato je po Uefinih pravilih padel v drugi boben, čeprav je po Uefinem koeficientu krepko na prvem mestu (146.000 točk). A v drugem bobnu so še nekatera zelo znana imena: Atletico Madrid, pa tudi finalist pretekle sezone Tottenham ...