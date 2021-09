Šerif presenetil Šahtar, BVB do zmage v Istanbulu

Šerif, ki je kot novinec v tem delu tekmovanja pripravil presenečenje, je povedel v 16. minuti z golom Adame Traoreja, prednost pa podvojil v 63. minuti, ko je zadel Momo Yansane. V skupini D bo ob 21. uri še tekma med milanskim Interjem Samirja Handanovića in rekorderjem s 13 evropskimi naslovi Real Madridom.

V skupini C so rumeno-črni iz Dortmunda v Turčiji prišli do zmage z 2:1 proti Bešiktašu. Nemci so povedli v 20. minuti z golom Juda Bellinghama, ki je po podatkih Opte pri 18 letih in 78 dneh postal najmlajši nogometaš z zadetkoma na zaporednih tekmah Lige prvakov. Pred tem je bil to Kylian Mbappe (18 let, 85 dni). Tik pred koncem polčasa je vodstvo podvojil 21-letni Norvežan Erling Haaland (17 tekem v Ligi prvakov – 21 golov, 66 tekem v dresu BVB – 66 golov). Francisco Montero je ob koncu le ublažil poraz domače vrste. Ob 21. uri bo v tej skupini še obračun Sportinga in Ajaxa.