'Šeško ima precej večji potencial, kot sem sprva menil'

Nogometna reprezentanca Slovenije se bo v ponedeljek zbrala na Brdu pri Kranju pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Na zbor bo precej boljše volje kot na prvega septembra prišel tudi Benjamin Šeško, ki je v elitni angleški ligi zadel na dveh zaporednih tekmah za svoj Manchester United. Kot je dejal, so se mu takrat uresničile sanje. Strateg vragov Ruben Amorim o 23-letnemu Radečanu govori z izbranimi besedami, predvsem hvali njegov potencial in željo, da uspe na veliki nogometni sceni. "Zanj ni izgubljene žoge, zanj ni prav nič nemogoče. Všeč mi je, da je povsem predan nogometu," med drugim sporoča 40-letni Portugalec.

Spomnimo, Benjamin Šeško je v 7. krogu angleške Premier League pomagal k Unitedovi zmagi po tem, ko se je v 31. minuti pred vrati dobro znašel in zadel za končnih 2:0 proti Sunderlandu. Na Old Traffordu je zadetek pospremil z visokim skokom veselja in končal v objemu soigralcev. Žal je to bil hkrati tudi zadnji zadetek, ki ga je 23-letni Radečan dosegel v dresu vragov.

Ruben Amorim in Benjamin Šeško FOTO: Profimedia icon-expand

"On ima potencial narediti precej več kot le dosegati zadetke. To je njegova dobra stran. Majhne podrobnosti, ne le zadetki. Seveda živi za gole in mediji nanj polagajo veliko pritiska, da mora kot napadalec zadevati. Toda pomembno je to, da je vsakič, ko gre na žogo, se zanjo bori. Vsakič. To je zame najpomembneje. V klubu ga moramo razvijati, a že igra zelo dobro. Lahko pa še precej napreduje," je na novinarski konferenci posebej o Benjaminu Šešku - za katerega so rdeči vragi poleti Leipzigu odšteli zajetno odškodnino, ki lahko naraste do vrtoglavih 85 milijonov evrov, kar je absolutni prestopni rekord za slovenskega igralca - dejal strateg rdečih vragov Ruben Amorim.

"Ima lastnosti, ki jih smo potrebovali. Benjamin Šeško je igralec – glede na vse informacije, ki jih imamo – ki ga moramo ustaviti pri delu in ne obratno, da ga priganjamo. To je prav tako pomembno," je dodal trener meseca oktobra na Otoku.

"Res je mlad, je dober v zraku, je dober pri teku po bokih in je dober z žogo, zato mislim, da ima velik potencial. Mislim, da se lahko zelo izboljša in sem prepričan, da se bo," je zbranim novinarjem na dušo položil Amorim, ki se mu trenerski stolček, vsaj začasno, ne trese več ...

"Ko si v klubu, kot je Manchester United, želiš imeti najboljše igralce v danem trenutku, vendar moraš tudi misliti na prihodnost. Moram biti previden glede tega fanta. Šeško bo naš napadalec za mnogo, mnogo let, zato moramo to vcepiti v njegovo glavo in mu pustiti, da se umiri, ostane miren in uživa v svojem dnevu," je miril Ruben Amorim, ki je opazil, da Slovencu nogomet pomeni vse in je zanj pripravljen tudi prav vse narediti. " On je preprosto zasvojen s to igro. Cenim to."

Napadalci živijo in umirajo za gole in z goli. Pri 23-letnemu slovenskemu reprezentantu ni prav nič drugače ... "Opazil sem, da je bil pred kakšnim mesecem nemiren. Ne bom rekel nervozen, toda zelo je hrepenel po prvem golu. Ko je ta prišel, se mu je vidno odvalil velik kamen od srca. Kar mi je pri Benu najbolj všeč je, da tudi, ko stvari ne gredo najbolj gladko - vztraja. Zanj ni izgubljene žoge. To je v tem trenutku najpomembnejše," je dodal 40-letni Amorim, ki pričakuje, da se bodo Šeškove porodne težave na Otoku še kar vlekle.

"Nič ne gre čez noč. Sploh prihod in prehod v Premier League je zelo zahteven," je prepričan Portugalec, ki je precej bolj miren od Slovenca ... "Jaz sem sproščen, vendar on ni. Razumem, kako stvari v nogometu gredo, zato tudi vem, da bo imel še naprej težave. To je normalno."

Bruno Fernandes in Benjamin Šeško FOTO: Profimedia icon-expand