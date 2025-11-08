'Šeško ima precej večji potencial, kot sem sprva menil'

Svetli način
Manhester, 08. 11. 2025 10.35 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J.
Komentarji
5

Nogometna reprezentanca Slovenije se bo v ponedeljek zbrala na Brdu pri Kranju pred nadaljevanjem kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026. Na zbor bo precej boljše volje kot na prvega septembra prišel tudi Benjamin Šeško, ki je v elitni angleški ligi zadel na dveh zaporednih tekmah za svoj Manchester United. Kot je dejal, so se mu takrat uresničile sanje. Strateg vragov Ruben Amorim o 23-letnemu Radečanu govori z izbranimi besedami, predvsem hvali njegov potencial in željo, da uspe na veliki nogometni sceni. "Zanj ni izgubljene žoge, zanj ni prav nič nemogoče. Všeč mi je, da je povsem predan nogometu," med drugim sporoča 40-letni Portugalec.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnimo, Benjamin Šeško je v 7. krogu angleške Premier League pomagal k Unitedovi zmagi po tem, ko se je v 31. minuti pred vrati dobro znašel in zadel za končnih 2:0 proti Sunderlandu. Na Old Traffordu je zadetek pospremil z visokim skokom veselja in končal v objemu soigralcev. Žal je to bil hkrati tudi zadnji zadetek, ki ga je 23-letni Radečan dosegel v dresu vragov. 

Ruben Amorim in Benjamin Šeško
Ruben Amorim in Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

"On ima potencial narediti precej več kot le dosegati zadetke. To je njegova dobra stran. Majhne podrobnosti, ne le zadetki. Seveda živi za gole in mediji nanj polagajo veliko pritiska, da mora kot napadalec zadevati. Toda pomembno je to, da je vsakič, ko gre na žogo, se zanjo bori. Vsakič. To je zame najpomembneje. V klubu ga moramo razvijati, a že igra zelo dobro. Lahko pa še precej napreduje," je na novinarski konferenci posebej o Benjaminu Šešku - za katerega so rdeči vragi poleti Leipzigu odšteli zajetno odškodnino, ki lahko naraste do vrtoglavih 85 milijonov evrov, kar je absolutni prestopni rekord za slovenskega igralca - dejal strateg rdečih vragov Ruben Amorim.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ima lastnosti, ki jih smo potrebovali. Benjamin Šeško je igralec – glede na vse informacije, ki jih imamo – ki ga moramo ustaviti pri delu in ne obratno, da ga priganjamo. To je prav tako pomembno," je dodal trener meseca oktobra na Otoku. 

Ruben Amorim in Benjamin Šeško
Ruben Amorim in Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

"Res je mlad, je dober v zraku, je dober pri teku po bokih in je dober z žogo, zato mislim, da ima velik potencial. Mislim, da se lahko zelo izboljša in sem prepričan, da se bo," je zbranim novinarjem na dušo položil Amorim, ki se mu trenerski stolček, vsaj začasno, ne trese več ... 

Preberi še Šeškov trener Amorim izbran za najboljšega v oktobru

"Ko si v klubu, kot je Manchester United, želiš imeti najboljše igralce v danem trenutku, vendar moraš tudi misliti na prihodnost. Moram biti previden glede tega fanta. Šeško bo naš napadalec za mnogo, mnogo let, zato moramo to vcepiti v njegovo glavo in mu pustiti, da se umiri, ostane miren in uživa v svojem dnevu," je miril Ruben Amorim, ki je opazil, da Slovencu nogomet pomeni vse in je zanj pripravljen tudi prav vse narediti. " On je preprosto zasvojen s to igro. Cenim to." 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Napadalci živijo in umirajo za gole in z goli. Pri 23-letnemu slovenskemu reprezentantu ni prav nič drugače ... "Opazil sem, da je bil pred kakšnim mesecem nemiren. Ne bom rekel nervozen, toda zelo je hrepenel po prvem golu. Ko je ta prišel, se mu je vidno odvalil velik kamen od srca. Kar mi je pri Benu najbolj všeč je, da tudi, ko stvari ne gredo najbolj gladko - vztraja. Zanj ni izgubljene žoge. To je v tem trenutku najpomembnejše," je dodal 40-letni Amorim, ki pričakuje, da se bodo Šeškove porodne težave na Otoku še kar vlekle. 

Preberi še Amorim iskreno o svojih varovancih: Nekateri bodo želeli oditi

"Nič ne gre čez noč. Sploh prihod in prehod v Premier League je zelo zahteven," je prepričan Portugalec, ki je precej bolj miren od Slovenca ... "Jaz sem sproščen, vendar on ni. Razumem, kako stvari v nogometu gredo, zato tudi vem, da bo imel še naprej težave. To je normalno." 

Bruno Fernandes in Benjamin Šeško
Bruno Fernandes in Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Šeško se bo moral navaditi tudi, da je ostrina novinarskega pisanja na Otoku poglavje zase ... "Če iz tedna v teden ne nastopaš dobro, boš slišal veliko stvari ... V glavnem slabe. Sploh, če si tako dobro plačan in v Anglijo prihajaš kot zvezdnik. Moj nasvet Benu je, da se bo navadil in potem bo to naravno tukaj."

nogomet liga prvakov manchester united
Naslednji članek

Slab dan Reala, obrambne težave Barce in izjemna zgodba Celja

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
aleksandar1964
08. 11. 2025 11.57
Skoda ker je potpisal za MU, verjetno bo hitro posojen v Italijo ali Spanijo, tu se gre samo za denar. Sesko ne bi bil prvi primer nacina poslovanja v MU
ODGOVORI
0 0
dadinho10
08. 11. 2025 11.49
"Zanj ni izgubljene žoge OD kdaj to? V Unitedu dostikrat deluje, da ne ve na katero stran naj tece.... Prav zadnja tekma, proti Forrestu, ko je United dosegel prvi gol (iz kota, ki ne bi smel biti), je v skoku bil Sesko in igralec Forresta, ki je dobil skok, nato se je zoga odbila proti gol aut liniji in je igralec Forresta sel na zogo (da jo resi), Sesko pa je ostal....
ODGOVORI
0 0
antimilan
08. 11. 2025 11.19
+1
V reprezentanci je on ena taka stvar, ki je ne smem niti napisat
ODGOVORI
4 3
Amor Fati
08. 11. 2025 11.32
+2
Lahko je bit ena taka stvar, če ne dobiš uporabnih žog, ker tisti, ki kao brcajo že več kot desetletje ne znajo skreirati niti enega samega napada in zato rajši podajo žogo nazaj, branilcem ali golmanu.
ODGOVORI
3 1
dadinho10
08. 11. 2025 11.55
Joj ta fama o uporabnih zogah.... Prvo, moras se izboriti za ta status.. :Drugo, moras se znati odkriti, ponuditi, postaviti..... Tretje, ko dobis uporabno zogo, jo je potrebno uporabno izkoristiti.... No, koliko priloznosti, lepih zog je imel Sesko, pa koliko te golov dosegel? Zdaj bomo krivili vse po vrsti, ker pac ne dobi dovolj zog... Ves, v mladosti sem veckrat mislil, taksen gol pa bi tudi jaz dal, pa glej kako se mu je odbila, kako je tam ostal sam, kako je lahko dati gol.... Potem sem zacel igrati, in so soigralci (iz napada) dajali taksne "lahke" zadetke....Pa sem rekel, to zmorem tudi jaz... . Daj me v napad.... Pa sem eno tekmo dobil priloznost v napadu.... Vsaka zoga, ki se je odbila, se je odbila v nasprotno stran od mene... Pri vsaki podaji je vedno nekdo bil pred menoj... Se ko sem dobil zogo, sem imel enega, dva na sebi..... Sprozil sem 2 udarca, za katere si zelim, da jih ne bi, ker sta bila katastrofalno slaba, in s smerjo in z mocjo.... Ko pa sem gledal iz obrambe, je delovalo, mala malica...To zmore vsak.... Pa ugotovis, da temu ni tako...
ODGOVORI
0 0
