Brez presenečenj: Šeško v prvi postavi, bo ponovil vajo izpred dveh let?

Lani poleti se je kljub bogatejšim ponudbam odločil za bike iz Leipziga, kar se je doslej izkazalo za zadetek v polno. Biki so v minulih sezonah že večkrat dokazali, da so mojstri v doziranju in razvijanju mladih upov. In zdi se, da je le še vprašanje časa, kdaj bo Šeško z odhodom kot naslednji dodobra napolnil klubsko blagajno. V tej sezoni je na desetih tekmah dosegel šest zadetkov, od tega polovico v Ligi prvakov.