Liga prvakov

Šeško najvrednejši nogometaš, ki letos ne igra v Ligi prvakov

Ljubljana, 18. 09. 2025 12.43 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.M.
Komentarji
26

Danes se bo zaključil prvi krog ligaške faze najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja, mi pa smo preverili seznam nogometnih zvezdnikov, ki letos ne nastopajo v Ligi prvakov. Med vsemi nogometaši te kategorije je najvrednejši Benjamin Šeško, ki je ocenjen na 70 milijonov evrov.

Benjamin Šeško
Benjamin Šeško FOTO: Profimedia

Benjaminu Šešku v najvrednejši enajsterici, ki letos Ligo prvakov spremlja zgolj preko televizije, družbo delajo štirje soigralci. Leny Yoro (55 milijonov) in Diogo Dalot (30 milijonov) sta v obrambi, eno izmed mest v vezni liniji zavzema Kobbie Mainoo (50 milijonov), slovenskemu nogometašu pa se je v napadu pridružil še en poletni prišlek rdečih vragov Matheus Cunha (60 milijonov).

V postavi sta še po dva nogometaša Aston Ville – 55-milijonski Morgan Rogers in 50-milijonski Amadou Onana – in dva nogometaša Porta – Samu Aghehowa, ki je vreden 50 milijonov, in Diogo Costa z vrednostjo 40 milijonov. Preostali dve mesti sta zavzela še dva premierligaška igralca, 55-milijonski Murillo iz Nottingham Foresta in 35-milijonski Antonee Robinson iz Fulhama.

Izmed naštetih ekip Aston Villa, Nottingham in Porto nastopajo v Ligi Evropa, Fulham in Manchester United pa sta letos ostala brez evropskih tekmovanj. Slovenija ima med nogometaši v Ligi prvakov le enega predstavnika. To je Jan Oblak, ki je v sredo s soigralci proti Liverpoolu izgubil s 3:2.

nogomet liga prvakov benjamin šeško manchester united
KOMENTARJI (26)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
18. 09. 2025 14.22
Neverjetno koliko negativizma v komentarjih zlivate na našega najboljšega nogometaša vseh časov. Pa kaj je z vami narobe?
ODGOVORI
0 0
štajerc65
18. 09. 2025 14.05
+1
Saj v naši reprezentanci tudi nič od njega. On že ve.
ODGOVORI
1 0
štajerc65
18. 09. 2025 14.03
+1
Kaj pa ni šel v Newcastle. Bi vsaj igral LP.
ODGOVORI
1 0
kala 09
18. 09. 2025 13.59
+2
Še dobro ,da ne igra.
ODGOVORI
2 0
Lenart Čaubi
18. 09. 2025 13.54
+1
Lepa uteha oziroma draga.
ODGOVORI
1 0
Prototip
18. 09. 2025 13.50
+5
Šeško,,,nazaj v Domžale,,pa jim rajš pomagaj,da ostanejo v 1ligi..
ODGOVORI
5 0
bohinj je zakon
18. 09. 2025 13.44
+2
Ah Šeško......kaj bo ........?
ODGOVORI
2 0
Hc4life
18. 09. 2025 13.42
+3
Drugo leto izposoja v Nk Kungota
ODGOVORI
3 0
sentilj54
18. 09. 2025 13.39
+3
Ta prestop je pa bil res brca v temo!
ODGOVORI
3 0
kryptix
18. 09. 2025 13.46
Bi igral v najslabši ekipi v NBA ali v najboljši ekipi v Sloveniji? man utd je v tem primeru NBA če razumeš. Država ima najmočnejšo ligo na svetu in Beni je tam.
ODGOVORI
0 0
suleol
18. 09. 2025 13.31
+3
vazn da je pokasiral kaj se obremenjujete z njim, fant je preskrbljen in to je to, on ze ve
ODGOVORI
3 0
Protoc
18. 09. 2025 14.10
+1
Ja to so se oni igrali nakupovanja..on je kot izdelek na polici..nic ni še zaslužil, prestop mu ne bi prinesel nic brez rezultatov, to la vemo da bo bolj tko, tko
ODGOVORI
1 0
boslo
18. 09. 2025 13.21
+2
Glede na prejšnjo sezono, si lahko želi in upa, da bo v Premier ligi igral
ODGOVORI
2 0
dule100
18. 09. 2025 13.16
+3
Je pa tudi nogometaš, ki je najmanj pokazal! Na žalost!
ODGOVORI
5 2
gospodP
18. 09. 2025 13.29
+2
Težko pokažeš, če ne dobiš žog :)
ODGOVORI
3 1
Polkavalčekrokenrol
18. 09. 2025 13.14
Pravilno bi bilo najdražji,mislim
ODGOVORI
0 0
Desno
18. 09. 2025 13.13
+2
Človek ne more verjet.. Pri vseh teh agenti ki jih Vrjetno ima je šel v Mu... C. E. P. E. C
ODGOVORI
2 0
boslo
18. 09. 2025 13.20
+++
ODGOVORI
0 0
lcePower
18. 09. 2025 13.13
+1
Glede na igro ni vreden veliko
ODGOVORI
3 2
kryptix
18. 09. 2025 13.41
Edini?. . že 15 let velja za vse....ja vse. Če zna driblat ne zna letet, če zna letet ne zna briblat. Skratka ena košarka je postal ta fuzbal.
ODGOVORI
0 0
dark Cat
18. 09. 2025 13.08
+4
In se tudi nasljednjih pet let neu igral v LP
ODGOVORI
4 0
Dragica Cegler
18. 09. 2025 13.07
+1
"Najvrednejši "Največ vreden ,v slovenskem jeziku.
ODGOVORI
1 0
JAZsemTI
18. 09. 2025 13.07
+1
Res mi ni jasno zakaj je izbral MU, ki je videt kot zmešan pes, ki lovi svoj rep
ODGOVORI
1 0
Amor Fati
18. 09. 2025 13.05
Beni je imel na izbiro samo dva kluba. Man Utd in Newcastle. Izbral je Man Utd. Ne ga kriviti za njegovo odločitev. Ali je bil Man Utd ali pa Newcastle. Odločil se je za zgodovino in tradicijo. V vsakem primeru bi se moral pošteno dokazat. On ima to v sebi in slej kot prej bo prišel njegov čas!
ODGOVORI
0 0
Mio56
18. 09. 2025 13.05
+2
ce ne igras v ligi prvakov, ko si v nekem elitnem klubu ti cena samo pada, namesto da bi rasla...ampak ja se par let pa bo super, ce ga bo zaposlil FC Zgornja Kungota!
ODGOVORI
2 0
dark Cat
18. 09. 2025 13.10
+2
v FC Zgornja Kungoti razmisljajo bolj o Francku k pride iz sihta ob 16ih in spila za kranjsko klobaso in deci ali dva rumenega muskata. Kksen Sesjo kj.
ODGOVORI
2 0
