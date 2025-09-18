Šeško najvrednejši nogometaš, ki letos ne igra v Ligi prvakov

Benjaminu Šešku v najvrednejši enajsterici, ki letos Ligo prvakov spremlja zgolj preko televizije, družbo delajo štirje soigralci. Leny Yoro (55 milijonov) in Diogo Dalot (30 milijonov) sta v obrambi, eno izmed mest v vezni liniji zavzema Kobbie Mainoo (50 milijonov), slovenskemu nogometašu pa se je v napadu pridružil še en poletni prišlek rdečih vragov Matheus Cunha (60 milijonov).

V postavi sta še po dva nogometaša Aston Ville – 55-milijonski Morgan Rogers in 50-milijonski Amadou Onana – in dva nogometaša Porta – Samu Aghehowa, ki je vreden 50 milijonov, in Diogo Costa z vrednostjo 40 milijonov. Preostali dve mesti sta zavzela še dva premierligaška igralca, 55-milijonski Murillo iz Nottingham Foresta in 35-milijonski Antonee Robinson iz Fulhama.

Izmed naštetih ekip Aston Villa, Nottingham in Porto nastopajo v Ligi Evropa, Fulham in Manchester United pa sta letos ostala brez evropskih tekmovanj. Slovenija ima med nogometaši v Ligi prvakov le enega predstavnika. To je Jan Oblak, ki je v sredo s soigralci proti Liverpoolu izgubil s 3:2.