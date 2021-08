Šeško po magičnem večeru ekskluzivno za 24UR: Ta gol je uresničitev otroških sanj

"To je uresničitev mojih otroških sanj. Vedno sem gledal Ligo prvakov, vedno sem si želel igrati v tem tekmovanju. Kaj pa šele, če bi dal gol. In to se je zgodilo včeraj. Tega ne morem opisati, ker sem presrečen," nam je prek videoklica uvodoma sporočil 18-letni slovenski reprezentant. "Ko sem naredil prvi dotik in ko sem streljal in videl žogo v golu, sprva sploh nisem verjel, ker je bilo vse skupaj tako adrenalinsko," se je prvega evropskega gola v dresu Salzburga spominjal Benjamin Šeško, ki mu skupaj z vse boljšimi predstavami raste tudi cena na tržišču.

"Potem pa sem čez čas dojel, da sem dal gol. Nikoli si nisem mislil, da se bo to dejansko zgodilo. A je prišlo do tega. Seveda upam, da to ni zadnji gol," je še dodal napadalec Salzburga, ki je obe kvalifikacijski tekmi zadnjega kroga začel v prvi postavi, kar kaže na to, kako resno računajo nanj pri Salzburgu. Seveda z eno jasno željo: da bi Šeško nekoč šel po poti zaenkrat precej bolj slavnega Erlinga Brauta Haalanda, ki se je med nogometno elito prebil ravno zavoljo izvrstnih predstav v Salzburgu.