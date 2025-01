Šeško poskrbel za vodstvo Leipziga

Zvečer nas čaka poslastica med PSG-jem in Manchester Cityjem. Parižani so bili pred začetkom sedmega kroga na alarmantnem 25. mestu, Otočani pa le tri mesta nad njimi, tako da bosta obe ekipi na spektaklu krvavo potrebovali vse tri točke. S studijskim delom na Kanalu A in VOYO pričnemo ob 20.30.